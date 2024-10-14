Будет холодно, но не голодно. Островитяне пополняют закрома овощами и разносолами

Убираем с грядок остатки позднего картофеля, просушиваем его, держим несколько дней в буртах, выявляя заболевшие клубни. Затем сор­тируем по фракциям.

Не у всех дачников есть хорошие подвалы для хранения картофеля, поэтому выручает закладка урожая в ямы. Их глубина обычно 80 – 100 см, но может быть и больше, в зависимости от количества клубней. Выбирайте для закладки место на возвышенности, где нет воды. Настил делайте из досок или рубероида с запуском его концов на стены по 20 см со всех сторон.

Картофель, затаренный в мешки, утепляем плотным укрывным материалом. Сверху укладываем 20 – 30-сантиметровый слой просушенной соломы, а затем клеёнку или плёнку, толь или рубероид. Их края должны выходить за внешние границы ямы, тогда в неё не попадёт вода. Земляное хранилище на 25 – 30 см засыпаем землёй и хорошо её уплотняем. Разложите несколько таблеток препарата «Шторм», действующего против грызунов.

Таким же образом можно сохранить до весны часть отборного урожая моркови и свёклы. Корнеплоды будут свежими и сочными, как только что с грядки. Такие овощи неплохо хранятся и в деревянных ящиках с сухим песком или в мешках из-под сахара. Только сверху на 20 – 30 см засыпьте их сухими стружками или опилками. Мешки плотно не завязывайте, оставьте для вентиляции отверстие диаметром в три карандаша.

Выборочно убирайте дайкон, редьку, сельдерей, пастернак. Закладывая их на хранение, также засыпайте корнеплоды песком, сухими опилками или стружками.

После заморозков можно сеять репу, брюкву, морковь, петрушку, укроп, только смените грядки, где росли эти культуры. Почву перекопайте, заправьте удобрением из расчёта 6 – 8 кг перегноя, 20 – 30 г суперфосфата, 10 – 15 г калийных удобрений и 0,5 кг древесной золы на 1 кв. м грядки.

Землю разровняйте граблями, нарежьте борозды глубиной 2,5 см. Расход сухих семян должен быть в полтора раза больше, чем весной, поскольку не все из них взойдут. Бороздки прикройте торфокрошкой или песком и уплотните почву.

Уже можно посадить и замульчировать слоем в 5 – 7 см чеснок, а с луком повремените, дождитесь первого ледка на лужах.

Убираем, просушиваем и лущим фасоль, горох, бобы.

В теплицах ещё растут помидоры и огурцы. Зелёные томаты можно собирать, в темном месте они быстро дозреют. А огурцы продолжайте подкармливать настоем органики со сложным удобрением. После первых заморозков огуречные плети определите в компостную кучу или в бочки, где их можно сжечь. Если ботву заложите в грядки, это тоже будет во благо почве.

Если земля на участке кислая (на это указывают растущие хвощи, щавель, кислица), то под перекопку внесите известняковую мучку, пушёнку, либо древесную золу. Лучший вариант – провести известкование осенью, а не весной.

Надеюсь, вы обработали сад бордоской жидкостью, если нет – ещё есть время. Рекомендуется также осеннее опрыскивание кроны всех плодовых деревьев раствором 400 – 700 г мочевины и гумата с микроэлементами, а также известковым молочком. Стволы у земли обмотайте мешковиной, рубероидом, толем или плёнкой. Такие меры защитят кору деревьев и от ожогов, и от грызунов.

Приствольные круги плодовых деревьев прокопайте на глубину 10 – 15 см. Если дереву до 10 лет, то подкормите его корневую систему 100 г суперфосфата и 30 г калия. Для деревьев постарше потребуется этих удобрений соответственно 150 и 50 г. Замульчируйте приствольные круги торфокрошкой, перегноем или опилками слоем в 5 см.

Мох и лишайники со стволов деревьев уберёт обработка 10 – 15-проц. раствором железного купороса.

Местами ещё цветёт ремонтантная клубника. Применяйте укрывной материал или плёнку, тогда она быстрее отдаст урожай. Новые посадки садовой земляники укоренились, но до заморозков почву возле розеток следует прорыхлить. Тогда она меньше будет промерзать и впитывать воду.

Лох многоцветковый болезненно реагирует на перепады температур, может вымерзнуть. Поэтому его лучше связать снопообразно и полностью укрыть мешковиной или матами. Малину и черноплодную рябину тоже свяжите снопообразно, верхушки прикопайте, чтобы не вымерзли.

Если не успеваете определить саженцы на постоянное место, то прикопайте их в песке в подвале или в саду в ямах глубиной 60 – 80 см с наклоном в южную сторону. Грунт хорошо уплотните.

Молодые деревца лучше перенесут снежную зиму, если будут опираться на «стульчики». Для этого на некотором расстоянии от стволов вбейте колышки с четырёх сторон высотой 70 – 80 см и соедините их поперечными рейками.

Когда приблизятся заморозки, лозы винограда уложите на доски на возвышенном месте, чтобы весенние воды им не навредили.

Разновидности роз накануне холодов также уложите на доски и присыпьте сухим чернозёмом.

Валентина КОСЕНКОВА, агроном.

Вопросы – ответы

Яблони на валу

На осень запланировал посадку яблонь, но на земельном участке высокий уровень грунтовых вод. Как в этих условиях правильно посадить яблони?

Н. Кондрашин, г. Корсаков.

Деревья, растущие на участке с высоким уровнем грунтовых вод, как правило, слабо развиваются и дают незначительные урожаи некачественных плодов. Поэтому уровень грунтовых вод при посадке яблонь не должен быть выше 1,5 – 2 м. В этом случае плодовые деревья высаживают без посадочной ямы. Если же грунтовые воды залегают на глубине от 1 до 1,5 м от поверхности земли, то яблони лучше высаживать на холмики или валы.

Чудо селекции

Однажды на сельскохозяйственной выставке в Южно-Сахалинске впервые увидела шпинат земляничный. На его листьях были сочные ярко-красные ягоды, похожие даже больше на малину, чем на землянику. Интересно, обладает ли гиб­рид полезными свойствами или он хорош лишь своей декоративностью?

Ю. Жарикова, г. Томари.

В полезности шпинат земляничный не уступает обычному листовому шпинату. К тому же это неприхотливое однолетнее овощное растение в меньшей степени подвержено огородным вредителям и болезням.

Безобидный полимер

Укрывной материал, которым мы пользуемся на дачных участках, химическолго производства. Не попадают ли его вредные соединения вместе с водой, которую он пропускает, в растения, а потом и в пищу?

Т. Кожухова, г. Анива.

Нетканый укрывной материал состоит из полимерных волокон стабилизированного полипропилена. По химическим свойствам это нейтральное соединение. Оно не вступает в реакцию, не накапливает и не выделяет в окружающую среду никаких вредных веществ. Полипропилен – экологически чистое сырьё, так что и нетканые материалы, изготовленные на его основе, считаются экологически чистыми.