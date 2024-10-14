Иногда на грядке «вырастают» экспонаты. Алексей Широбоков на своём огороде нашёл в земле ржавый штык и подарил его краеведческому музею

Дача Алексея находится в дачном массиве, который местные жители часто называют «353-й километр», это недалеко от села Леонидово Поронайского района. Огородник предположил, что ржавый штык вполне может быть японского происхождения, но музейщики пришли к другим выводам.

– Мы внимательно рассмотрели находку, посоветовались с экспертами и сошлись во мнении, что это последняя модификация советского четырёхгранного игольчатого штыка конструкции Н. С. Сёмина, которым оснащали трёхлинейные карабины с 1944 года, – рассказывает главный научный сотрудник Поронайского музея Галина Кочергина. – Точнее, это фрагмент такого штыка, основательно пострадавщий от ржавчины. Кроме того, у него сильно деформировано острие – видимо, из-за большой нагрузки. Похоже, этот штык пережил многое на своём веку! Жаль, ничего не известно о его владельце.

Штык крепился к стволу карабина и при необходимости откидывался вперёд. А ещё несъёмные складные четырёхгранные штыки игольчатого типа поставлялись с первыми партиями самозарядного карабина Симонова образца 1945 года. Такие штыки применялись в боях с японскими милитаристами при освобождении Южного Сахалина и Курильских островов.

Это не единственная находка, которая пополнила фонды музея благодаря акции «Музейный код». Весной музейщики пригласили к сотрудничеству земляков, объявив, что безвозмездно принимают не только подобные находки, но и редкие книги, медали, старинные музыкальные инструменты и предметы быта, национальные костюмы, ну и другие вещи, ставшие уже ненужными владельцам.

В числе свежих находок – японские пила, бутылка, компактная фотолаборатория в чемоданчике.

Пожалуй, особняком стоит чугунная водоразборная колонка времён губернаторства Карафуто. Её во время проведения строительных работ обнаружили в селе Гастелло. Этот экспонат нуждается в дальнейшем обследовании. На нём клеймо-надпись с таинственными иероглифами и звёздочкой наверху. Возможно, это клеймо японского производителя чугунных изделий.

– Каждый экспонат ценен по-своему, у каждого своя история. А вообще-то, мы и без всяких акций всегда рады нашим дарителям, – говорит Галина Кочергина. – За годы накопилось уже большое количество свидетельств истории – дальней и не очень. Впору открывать отдельную экспозицию. Там будет на что посмотреть!

Владимир СЛАВИН.