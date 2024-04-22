Чтобы не было потопа. Сергей Надсадин держит на личном контроле проведение противопаводковых мероприятий

Вечером 20 апреля мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин совместно с региональным отделением Народного фронта проинспектировал несколько участков р. Маяковского, которые были восстановлены в прошлые годы в рамках мероприятий по берегоукреплению.

В целом за 2022 – 2023 годы береговая линия была восстановлена на 15 участках р. Маяковского и р. Сусуя, где создавалась угроза подтопления жилым домам или земельным участкам.

– Учитывая, что прошедшая зима была рекордно снежной – продолжаем мониторинг. Проинспектировали участки, которые потенциально могут находиться в зоне риска. Чтобы обезопасить людей, распорядился в ближайшие дни начать работы по берегоукреплению. Помимо реки Маяковского, работы также пройдут на участках рек Колка (в Березняках) и Сусуи, – сказал Сергей Надсадин.

Вице-мэр Алексей Римша сообщил, что к аварийно-восстановительным работам планируется приступить в ближайшие дни. Квалифицированные подрядчики, техника и материалы в наличии. Работа займёт примерно месяц. После того, как вода в реках спадёт, будет проведён дополнительный мониторинг.

Сергей Надсадин поручил продолжать держать связь с жителями и реагировать на все обращения вплоть до окончания паводкового периода. По данным на понедельник, на контроле 4 обращения.

К работе с обращениями жителей подключился Народный фронт «За Россию». Руководитель регионального исполкома Алёна Силачева также принимала участие в инспекционной поездке. Мониторинг фронт ведёт регулярно, все сигналы от жителей оперативно передают в администрацию для работы. Из примеров — ситуация на ул. Молодёжной.

– Работы были проведены оперативно. Накануне посмотрели – берег реки Сусуи на этом участке укреплён. Благодарны администрации, что все сигналы от жителей, которые направляем, берутся на контроль до полного устранения. Совместную работу будем продолжать, – сказала Алёна Силачева.

Мониторинг обстановки на реках и таяния снега в частном секторе ведётся на постоянной основе, сообщила пресс-служба администрации Южно-Сахалинска. Вся техника в городе максимально мобилизована. В управлении ГО и ЧС напоминают: жителям в случае возникновения угрозы подтопления необходимо позвонить по единому номеру вызова экстренных служб – 112.