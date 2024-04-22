«Кланяюсь Сахалину…». Скульптору Александру Тюренкову, чьё имя чтят на острове, 24 апреля исполнилось бы 100 лет

В осенний день 1971 года Южно-Сахалинск разукрасился флагами и транспарантами. Областной центр за успехи в хозяйственном и культурном строительстве принимал государственную награду. С утра проходили торжественные мероприятия. Во второй половине дня сотни горожан поднялись к живописной террасе на митинг. На заасфальтированной площадке собравшиеся увидели стелу с текстом: «Здесь будет сооружён монумент в честь освобождения Южного Сахалина и Курильских островов от японских захватчиков». На прямоугольном основании была пластина: «Монумент Победы заложен 15 октября 1971 г. в день вручения Южно-Сахалинску ордена Трудового Красного Знамени». Будущий памятник украсил бы парк Победы, под который выделили участок в границах: пер. Алтайский, ул. Горького, дорога на турбазу «Горный воздух», западная сторона гостиницы облисполкома (Коммунистический проспект, 1б).

Стать автором монумента предложили московскому скульптору Тюренкову. В своём творчестве Александр Алексеевич не раз обращался к военной теме. В прославленном коллективе Евгения Вучетича он участвовал в создании мемориального ансамбля на Мамаевом кургане. За эту работу Тюренкова удостоили Ленинской премии.

Продолжая сотрудничать с Евгением Викторовичем, Тюренков в 1970-м приезжал в Южно-Сахалинск проконтролировать монтаж девятиметровой фигуры Ленина – работу своего наставника. Тогда москвич познакомился с руководителями города и области. Местным властям приглянулся простой в общении, необыкновенно скромный и в то же время уже заслуженный скульптор.

Перед тем, как приступить к работе в мастерской, Александр Алексеевич осмотрел место закладки монумента. Площадка в окружении высоких сосен ему понравилась. Результатом творчества стала композиция «Проводы на фронт»: двое мужчин в форме и с оружием прощались с семьями.

Обсуждение и приёмка рабочей модели проходили на художественном совете. Сахалин на нём представлял первый заместитель председателя облисполкома Владимир Захаров. Ему, как и всем, понравилась авторская идея и её воплощение. Сказав об этом, Владимир Анисимович вдруг заявил, что композиция… не может быть установлена на Сахалине и пояснил: советские люди с юга острова на фронт не уходили, поскольку территория была японской.

Решили всё же показать работу руководителю области, первому секретарю обкома партии Павлу Леонову. Взглянув на снимок, он похлопал по плечу расстроенного автора и предложил делать другой проект. (Позже бронзовую модель «Проводы на фронт» приобрели у Тюренкова и передали в областной краеведческий музей).

Александр Алексеевич повторно осмотрел площадку. Спустившись по тропинке, вышел к Коммунистическому проспекту и сразу оценил преимущества открывшегося пространства. Понравилось оно и первому секретарю обкома, и Леонов заявил:

– Памятник будем ставить здесь.

Перед отъездом Тюренкова Павел Артёмович пригласил его на беседу, предложил делать монумент из нескольких скульптур и непременно увековечить подвиг моряков Николая Вилкова и Петра Ильичёва. (На острове Шумшу 18 августа 1945 года они закрыли собой амбразуры дота).

Весной 1976-го скульптор приезжал в Южно-Сахалинск отчитаться о работе. Проект памятного комплекса включал пятиметровую фигуру, олицетворяющую тысячи солдат, воевавших на этой земле и ставших победителями. Ещё одна композиция изображала Вилкова и Ильичёва. Моряки застыли в стремительном рывке за несколько мгновений до своего бессмертия. Позади фигур планировалась стела с именами погибших и названиями воинских частей. Как архитектурный элемент она соединяла скульптуры в единый ансамбль и отделяла его от склона горы. Между фигурами установили Вечный огонь.

3 сентября 1980 года на площади Славы, как её позже назвали, собрались тысячи южносахалинцев и гостей города. Мемориал советским воинам, павшим в боях на Южном Сахалине и Курильских островах, открыли под залпы артиллерийского салюта. После официальных речей торжественным маршем по площади прошли солдаты и матросы Южно-Сахалинского и Корсаковского гарнизонов. Когда людской поток возлагавших цветы иссяк, к своему творению с букетом подошёл Александр Алексеевич…

* * *

В 1990-м на острове отметили 100-летие поездки Антона Павловича Чехова на Сахалин. Его скульптуру работы Александра Тюренкова установили у областной библиотеки.

Праздник состоялся 10 июля. Особую торжественность ему придало присутствие звёздной труппы Московского художественного академического театра им. А. П. Чехова. Здесь были Евгений Евстигнеев, Иннокентий Смоктуновский, Вячеслав Невинный, Александр Калягин, Ия Саввина, Ирина Мирошниченко и наша землячка Елена Майорова. Право открыть памятник предоставили художественному руководителю театра Олегу Ефремову.

Не все однозначно восприняли образ Чехова, считая его не совсем сахалинским, ведь на Дальний Восток писатель приезжал ещё молодым. Дело в том, что скульптор, создавая привычный для всех портрет Антона Павловича, даже не предполагал, что его работа будет востребована спустя десятилетия и не где-нибудь, а на далёком острове…

Летом 1959-го министерство культуры СССР объявило всесоюзный открытый конкурс на лучший проект памятника Чехову для Москвы. В начале следующего года в столице открылась выставка работ, приуроченная к 100-летию писателя. Конкурс не выявил победителя, но среди 37 проектов второй премией была отмечена работа Тюренкова.

В 1970-е на острове Александр Алексеевич подружился с начальником областного управления культуры Виктором Оськиным. Однажды Виктор Васильевич навестил приятеля. В его мастерской он увидел фигурку Чехова. Узнав, что модель до сих пор не востребована, сахалинец предложил в очередной приезд показать её первому секретарю обкома. Павлу Леонову работа понравилась. Он попросил автора придержать её для Сахалина.

Скульптуру изготовили в бронзе в 1986 году на Мытищинском заводе художественного литья. О том, что его «Чехов» удачно вписался в уютный сквер и украсил центр города, скульптору сообщил Виктор Оськин…

В 1990-е сотрудница областной универсальной научной библиотеки Вера Борисова переписывалась с Тюренковым. От Веры Григорьевны я узнал адрес известного скульптора. В 2007-м навестил Александра Тюренкова. В своей московской квартире он и поведал о создании работ в островной столице. Перед расставанием я сфотографировал Александра Алексеевича с гипсовой фигуркой Чехова.

19 февраля 2008-го А. Тюренков ушёл из жизни. Весной того же года, навестив вдову Нину Николаевну, в присутствии родственников и ученика скульптора я получил бесценный подарок – ту самую гипсовую модель памятника Чехову. Расставаясь с ней, Нина Николаевна высказала пожелание, чтобы со временем раритет оказался в одном из сахалинских музеев. В 2010 году дар семьи Тюренковых стал экспонатом литературно-художественного музея книги А. П. Чехова «Остров Сахалин».

В одном из писем скульптора к Вере Григорьевне Борисовой были такие строки: «Мне очень приято, что мои произведения вызывают интерес у сахалинцев… Кланяюсь Сахалину – ведь у меня остались самые тёплые и светлые воспоминания о нём».

Сергей Федорчук.