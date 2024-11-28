На Сахалине энергично принялись приближать Новый год

Самым первым установщиком праздничных ёлочек стал городской парк культуры и отдыха имени Ю. А. Гагарина в Южно-Сахалинске. Здесь уже радует глаз 8-метровая ель-красавица на бывшем картодроме, где сейчас размещается концертная площадка. Вторую ёлку высотой 12 метров монтируют на роллерной площадке.

Тем временем на площади Ленина 19 ноября начали собирать главную городскую ёлку высотой 22 метра. Планировали установить её к 1 декабря, но управились раньше, полюбоваться ею можно было уже 27 ноября.

Кипит работа и на Коммунистическом проспекте у здания регионального правительства. Здесь по традиции установят главную ёлку региона – губернаторскую.

В прошлом сезоне её торжественно открыли 16 декабря, а 24-го в Сахалинском международном театральном центре им. А. П. Чехова прошли мероприятия областной губернаторской новогодней ёлки для детворы, специально приехавшей в областной центр из 14 районов. В общей сложности на празднике побывало больше 500 ребят, отличников учёбы, победителей конкурсов и спортивных соревнований.

Артисты Чехов-центра представили театрализованную сказку «Снегурушка» детского драматурга Михаила Бартенева. Спектакль поставил режиссёр из Санкт-Петербурга Георгий Цнобиладзе. А после представления детей пригласили для встречи с героями сказки на утренник, где их ждали сюрпризы, игры, песни и хороводы вокруг новогодней ёлки.

Ребята из северных районов побывали с экскурсиями на СТК «Горный воздух», в сахалинском областном краеведческом музее и покатались на коньках во Дворце спорта «Кристалл».

Между прочим, высота главной ели региона – 28 м, а диаметр – 15,5 м. В прошлом сезоне сахалинская губернаторская ёлка стала лидером среди дальневосточных конкуренток. Для сравнения: во Владивостоке и Хабаровске высота символических новогодних деревьев составляла 20 м.

Городские власти уделяют немало внимания и оформлению областной столицы, чтобы создать атмосферу праздника. То тут, то там появляются интересные малые формы: у Дворца детского творчества – северные олени с подсветкой, на улице Сахалинской и на проспекте Мира – изображения медведя и ёлки…

К декабрю власти обещают порадовать горожан и гостей невиданной прежде иллюминацией. Причём засияют по-особенному и самый центр города – площадь Ленина, и другие общественные пространства. В их числе – скверы Защитников Отечества, Авиаторов, Пушкина, бульвар Анкудинова. Там появятся световые инсталляции и оригинальные фотозоны.

Семён РЕЧКИН.

К слову

Новогодние ёлки устанавливают по всей стране, и в Москве уже определились с деревом, которое станет главной новогодней ёлкой России. Это 90-летняя ель, выросшая у деревни Знаменка в Московской области. Она соответствует строгим стандартам. Комиссия, в которой работали специалисты управделами Президента РФ, правительства Московской области и комитета лесного хозяйства, проехала 3 тысячи километров, оценила все достоинства и недостатки 25 деревьев-кандидатов и остановилась на этой идеальной красавице.

Её высота – 30 м, обхват ствола – 60 см, размах нижних ветвей – 8 м. Прошлогодняя ель была чуть моложе (84 года) и пониже, высота – 25 м, зато размах веток шире — 10 м.