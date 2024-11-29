Финский паровоз-памятник в Охе облюбовали свадебные парочки

– Подрядчик не подвёл, большой объём работы выполнил в срок. Теперь в Охе появилось отличное общественное пространство, – рассказывает «Советскому Сахалину» куратор проекта, консультант отдела ЖКХ администрации района Елена Гринченко. – Исторический паровоз в своё время был поставлен на вечный прикол на выезде из города, в отдалении от центра. На месте, где когда-то пролегала ветка железнодорожной узкоколейки, соединявшей Оху и Ноглики. Именно на этой ветке и работал наш знаменитый трудяга-паровоз. Здесь не было наружного освещения. Добраться до памятника можно было лишь по народной тропе, проторённой по болотистой мари. Тем не менее памятник пользовался популярностью.

Нужно было благоустроить окружающее его пространство. Что и было сделано после того, как охинцы дружно проголосовали за этот проект.

Что можно видеть здесь сегодня? Появилась цивилизованная площадка для парковки автотранспорта. Берега речки Охинки соединили пешеходные мосты: стационарный и навесной. Пешеходная зона вымощена брусчаткой, обу­ст­роены бордюры. Картину дополняют также подпорная стена, малые архитектурные формы и система освещения.

Разработчики проекта предусмотрели и создание условий для маломобильных людей. Теперь для них не составляет особых проблем добраться до памятника на инвалидной коляске. Все посетители отмечают, что особенно эффектно памятник выглядит в тёмное время суток при хорошо продуманном и организованном освещении.

Не обошлось, правда, без ложки дёгтя: через некоторое время после официального открытия объекта здесь похулиганили вандалы-подростки. Им, видимо от большого ума, понадобилось выдернуть из земли несколько невысоких грунтовых фонарей…

Площадку быстро привели в исходный вид. Хулиганов ищут. Всем стало очевидно, что объект нуждается в установке системы видеонаблюдения. Районная администрация готовит расчёты и необходимые документы. Решается вопрос о передаче объекта на содержание Охинскому автотранспортному предприятию.

Ещё один вопрос, беспокоящий многих: сам паровоз нуждается в реставрации. По словам мэра района Евгения Михлика, памятник «Паровоз ПТ-4-524» – это объект культурного наследия регионального значения. Муниципалитет не имеет права самостоятельно вносить в него даже минимальные изменения.

– Сейчас разрабатывается вся необходимая документация. После её проверки госинспекцией по охране объектов культурного наследия должны быть выделены средства на бережную, аккуратную реставрацию, поскольку просто покрасить паровоз будет недостаточно и неправильно: там есть дыры в корпусе, металл покрыт ржавчиной, окно заколочено фанерой. Работы должна выполнять специализированная организация, которая имеет на это лицензию. Рассчитываем, что памятник будет приведён в порядок в следующем году, — прокомментировал ситуацию Евгений Михлик.

Охинцы благоустройством довольны, высказывают новые предложения и пожелания в развитие темы. Например, было бы неплохо организовать здесь работу небольшого кафе с кофе на вынос. Местные власти берут пожелания «на карандаш» и обещают что-нибудь придумать.

Но и без этого люди разных возрастов с удовольствием посещают обустроенное место, фотографируются на память. Особенно полюбился памятник молодожёнам!

Фото с сайта администрации Охи.

Справка

Паровоз «ПТ-4-524» работал на севере Сахалина в 1955 — 1987 годах. Памятник является мемориалом трудовой славы, посвящённым железнодорожникам Северного Сахалина. Открыт в 1988 году. Узкоколейная железная дорога действовала здесь вплоть до 2006 года.

В музее истории Сахалинской железной дороги, что действует в областном центре, заверили, что такой паровоз, в 1952 году произведённый в Финляндии, в городе Тампере, по-своему уникален: таких в островном регионе больше нет. Нет и в богатой коллекции музея.