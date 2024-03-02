Cудно «Анатолий Чернеев» выходит на линию Петропавловск-Камчатский — Северо-Курильск

С 1 марта новое грузопассажирское судно «Анатолий Чернеев» компании «Камчаттрансфлот» начинает выполнять регулярные рейсы из Петропавловска-Камчатского в город Северо-Курильск на острове Парамушир, сообщил генеральный директор предприятия Иван Капралов.

Данное судно было построено по поручению Президента России для обеспечения регулярного транспортного сообщения между Командорами, Северо-Курильском и Петропавловском-Камчатским. В весенний период рейсы будут осуществляться еженедельно по вторникам из Петропавловска-Камчатского в Северо-Курильск и по средам в обратном направлении. В летний и осенний период количество рейсов может быть увеличено.

Время в пути между Петропавловском-Камчатским и Северо-Курильском составит 19 часов в одну сторону. Посадка и высадка пассажиров будет осуществляться на морском вокзале Петропавловска-Камчатского. Кроме перевозки пассажиров в комфортабельных каютах на судне «Анатолий Чернеев» есть возможность доставки на Парамушир на регулярной основе различных грузов, в том числе в 20-ти и 40-футовых контейнерах и рефконтейнерах.

«Появляется возможность осуществлять доставку скоропортящихся продуктов в Северо-Курильск. До сегодняшнего дня грузы на остров доставлялись стихийно, чаще всего через Корсаков. И, судя по имеющимся отзывам, предприниматели Северо-Курильска уже с нетерпением ждут, когда можно будет доставлять различные грузы, в том числе, машины, стройматериалы, которые до этого было весьма проблематично завезти на остров», — сообщил Иван Капралов.

Стоимость билетов для местных жителей субсидируется властями Сахалинской области по итогам конкурсного отбора предприятий на предоставление в 2024 году субсидии из бюджета Северо-Курильского городского округа на осуществление транспортного обслуживания населения морским транспортом. Несмотря на то, что территориально Парамушир относится к Сахалинской области, исторически сложилось так, что пассажирское транспортное сообщение остров имеет с Камчатским краем. Туры по Северным Курилам также начинаются из Петропавловска-Камчатского. На остров можно добраться либо на морском транспорте, либо на вертолете.

Как отмечают в ГУП КК «Камчаттрансфлот» кроме регулярных рейсов на Парамушир судно «Анатолий Чернеев» вместе с другими судами предприятия будет выполнять рейсы по доставке пассажиров и грузов по портопунктам на побережьях Камчатки.

Головное грузопассажирское судно проекта NE020.2 «Анатолий Чернеев» было построено на «Окской судоверфи» в Нижегородской области в рамках реализации госпрограммы РФ «Развитие транспортной системы» для обеспечения регулярного транспортного сообщения между Командорскими островами и г. Северо-Курильск с г. Петропавловском-Камчатским.

Осенью 2022 года по Севморпути теплоход пришел в Петропавловск-Камчатский, в декабре судно было зарегистрировано в Российском международном реестре судов. После оформления всех документов в мае 2023 года судно перешло в собственность региона, а с августа начало выполнять рейсы.

Судно может перевозить до 1,3 тысячи тонны груза, 27 20-футовых контейнеров, навалочные, насыпные грузы, до 36 пассажиров и 18 членов экипажа.

Для пассажиров предусмотрены 15 двухместных кают, комната матери и ребенка, три двухместные каюты класса «полулюкс» и один «люкс». Для экипажа имеется 12 оборудованных всем необходимым комфортных кают. Во всех жилых помещениях обустроены санузлы с душем. На судне есть столовая, комната отдыха с детской игровой зоной, тренажерный зал, бассейн, баня и прогулочная палуба, большой камбуз, общая система кондиционирования, сообщается на сайте правительства Камчатского края.