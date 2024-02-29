Где лёд, там и рыбацкое счастье! Клёвое место

Для рыболовов-любителей март – месяц урожайный. Даже если оторвало и раскрошило ледовый припай на морском побережье, есть возможность порыбачить и на оставшихся льдинах у берега, и на внутренних водоёмах. И рыбалка будет продолжаться вплоть до начала половодья. Такое время называют межсезоньем.

Наш постоянный консультант кандидат биологических наук Виталий Никитин рассказал о некоторых особенностях лова в этот период.

Главным трофеем считается зубатая корюшка или, по-народному, зубарь. Где его искать? Там, где сохраняется лёд. Под ним образуются главные пищевые плантации с диатомовыми водорослями, бокоплавами и ихтиопланктоном.

Не получилось ловить зубаря на море — можно попытать счастья в озерах Тунайча, Буссе, Изменчивое, Лебяжье. Привлекательны и устья рек Найбы, Лютоги.

Некоторые любители, проживающие на юге острова, ради корюшковой рыбалки отправляются на север, где рыбалка побогаче и зубарь покрупнее. В таком случае понадобятся снасти посолиднее. Используют основную леску толщиной до 0,3 миллиметра вместо «южанской» 0,17 миллиметра. К слову, рыба на севере не так избалована приманками и наживками, может хорошо клевать и на «голую» блесну. Важно только её правильно подобрать и использовать.

В марте и первой половине апреля в Тунайче можно результативно ловить селёдку, морскую малоротую корюшку, а также звёздчатую камбалу.

В Изменчивое и Буссе заходит морская малоротка, а следом за ней и «зубарь». Корсаковские рыболовы знают об этом и заранее готовят универсальные гирлянды с крючками № 5 и № 4.

В озере Лебяжьем и в Найбе во время приливов на море отлично ловится навага.

На участках морского побережья возле устьев рек Найба и Лютога с началом паводка активно ловят краснопёрку и кунджу. Краснопёрку — на тампоны с красной икрой, на червя и твистер.

На крупных реках Тымь и Поронай в марте условия всё ещё зимние, но при этом местные хищники — щука, язь, кунджа и южная мальма «просыпаются» и начинают активничать. Гольцы скатываются к устьям рек, чтобы с началом ледохода отправиться в море. Тут их, а также краснопёрку и зубатую корюшку, ловят. Неплохие результаты показывают искусственные наживки – воблеры и пилькеры.

Такая рыбалка продлится вплоть до двадцатых чисел апреля, а с началом активного таяния льда её характер резко изменится.

Эксклюзивный кулинарный рецепт

от Виталия Никитина

Сахалинские позы

Конечно, никакого отношения к хореографии это название не имеет, позы, они же бузы – блюдо традиционной бурятской, тувинской и монгольской национальной кухни. В сахалинской вариации начинка готовится не из мяса, а из рыбы, причем желательно из наваги.

На 1 килограмм классического пельменного теста понадобится 1 килограмм наважьего филе, 0,5 килограмма свежего шпината, 1 луковица среднего размера, немного свежего укропа, а также смесь молотых перцев и соль крупного помола, желательно морская.

Для получения филе навагу чистят обычным образом, удаляя голову, плавники и внутренности, после чего снимают кожицу и срезают мясо со спинной части тушки. Предпочтительнее использовать крупную промороженную навагу – её быстрее и легче чистить. Очищенное от кожи наважье мясо не пахнет рыбой, при приготовлении обретает вкус моллюсков.

Есть один маленький секрет: всё нужно делать быстро, не дожидаясь, пока рыба растает окончательно, иначе начинка «потечёт». Филе и шпинат измельчаем ломтиками и полосками примерно полусантиметровой ширины, хорошо перемешиваем и сбрызгиваем лимонным соком. Его требуется немного, пара столовых ложек. Это второй кулинарный секрет: сок поможет предохранить шпинат от «расползания» при варке. В полученную массу добавляем измельчённые лук и укроп, перчим и солим. Достаточно половины столовой ложки морской соли. Перемешиваем. Начинка готова.

Не сбавляя темпа, работаем с тестом. Раскатываем потоньше и нарезаем лепёшки размером с чайное блюдце. Дальше удобно использовать подходящую по габаритам пиалу. Её покрываем такой лепёшкой и сверху накладываем начинку, которая стянет вниз оболочку из теста. Останется лишь слепить края лепёшки красивой завитушкой. Перед тем, как отправить позы в мантоварку, нужно дать им постоять минут 20-25. Финальный этап – приготовление блюда на пару. Пропаривание продолжается 20 минут с начала кипения воды.

К столу позы подают со сметаной или сливочным маслом. Можно варьировать начинку в зависимости от предпочтений: кому-то нравятся позы, в которых больше рыбы. Но тогда будет меньше сока, а он такой вкусный! Приятного аппетита!

Семён РЕЧКИН.