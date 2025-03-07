Цветы нашей жизни, это – женщины

Максим Горький был абсолютно не прав. Ну, сами посудите: «Дети – цветы жизни». Дети – это скорее «рассада», «бутоны», «поросль», да всё что угодно, но только не уже расцветшее растение, облепленное пчёлами. Цветы – это, конечно же, женщины. Приглядевшись к окружающим, можно точно и безошибочно угадать в каждой из них определённый цветок.

И тут необязательно юную, хрупкую, неокрепшую девушку, раньше всех, ещё не по сезону, надевшую короткую школьную юбку, сравнивать с подснежником. Или разглядеть в долговязой мамаше, поздновато всё же вышедшей замуж по причине отпугивающего мужчин роста, осенний гладиолус, чьи остроконечные стебли так привычно подчёркивают малый рост идущих 1 сентября в школу первоклассников. Это, так сказать, поверхностное восприятие. Женщины, они по природе своей – притворщицы.

И все ухищрения в косметике, нарядах, причёсках, капризах – это только жалкие попытки скрыть истинную сущность. Им всё время хочется выдавать себя за другие цветы. За те, которые, судя по телесериалам и жизненному опыту, привлекают больше пчёл, а иногда и жирных шмелей. А на то, что ты есть на самом деле, слетаются одни мотыльки и какие-то неконкретные букашки!

Есть, конечно, и мужские цветы. Например, юные наивные голубоглазые васильки, которых женщинам всегда жалко, но… бесперспективно. Есть малопонятные деревенские дикоросы. Ухоженные, будто пластмассовые, себялюбивые ландыши. Есть романтичные эдельвейсы, есть репейники, откровенные лопухи, любвеобильные нацмены-цикломены, огородные луковые и чесночные стрелки (ударение по вашему выбору), крепкие и надёжные (но!) эгоисты-кактусы, легкомысленные одуванчики, просто калы (извините). Есть даже цветы петушки. Но мы сегодня о других клумбах.

Были! Были в жизни мужчин разные цветы! Навсегда останется в памяти невинность и чистота первой любви с одноклассницей-незабудкой. Были непонятные пионерские взаимоотношения с активистками-гвоздиками. Была, конечно же, в юности… примула. Сиживали у костра со случайной компанией щебечущих и хоть и разноцветных, но всё равно похожих друг на друга астр. Укалывались о шипы сильно надушенных роз. Заглядывались в анютины глазки. Увлекались блондинками-хризантемами. Маялись над загадочностью фиалок. Были и … ромашки, не то что как-то неловко вспоминать, но… ведь обрывали лепестки только для того, чтобы узнать: любит она или не любит?! Было.

Всё было. Вот так и идём с букетом памяти по жизни. Всё ещё надеясь, что, может быть, навстречу с тем цветком, который понесёшь потом в руках. Единственный, через всю жизнь.

С праздником вас – ЦВЕТЫ НАШЕЙ ЖИЗНИ!

Сергей КАЩЕЕВ.