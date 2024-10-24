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Документы второй очереди реконструкции морского порта Корсакова прошли государственную экспертизу

В порту Корсакова.

Федеральное автономное учреждение «Главное управление государственной экспертизы» (Главгосэкспертиза) в первой декаде октября выдало положительное заключение, рассмотрев проектно-сметную документацию реконструкции Корсаковского порта.

Корсаковский порт – один из крупнейших дальневосточных операторов перевалки сухих грузов с круглогодичной навигацией. Сегодня его сооружения, построенные на берегу залива Анива, обрабатывают до 80% грузопотока, идущего в островной регион. Гавань обеспечивает пассажирское сообщение с Курильскими островами. В неё заходят суда из Японии, Кореи, Китая, для обслуживания таких рейсов оборудован пункт пропуска через государственную границу России.

Областное правительство рассматривает порт в Корсакове как базовую площадку островного логистического технопарка – комплекса предприятий, специализирующихся на приёме, обработке и хранении грузов, в списке которых рыбная продукция (её грузооборот в порту вырастет со 150 000 до 600 000 тонн).

Документы первой очереди работ прошли госэкспертизу год назад.

Вторая очередь инвестиционного проекта сформирует операционную акваторию и подходной канал Южного погрузочного района на площади почти 46,1 га с отметками дна до 11,4 м. А также операционную акваторию и подходной канал объекта «Рыбный порт» площадью больше 6,3 га с отметками дна до 11,4 м.

Это позволит обслуживать у причалов суда по длине до 148 м, по ширине до 24 м и с осадкой с грузом до 9 м.

Стратегия развития логистического терминала предусматривает также создание на территории порта верфи «Юматекс-Восток». Инновационное предприятие будет строить туристические, научно-исследовательские, рыбопромысловые, пассажирские суда.

Сергей МАКАРОВ.

Что кроется за фразой «Рыбный порт»?

  • Завод по глубокой переработке до 1000 тонн рыбы в сутки.
  • Холодильник для единовременного хранения до 10 000 тонн продукции.
  • Что такое «Южный погрузрайон»?
  • Реконструкция действующих гидротехнических сооружений Южного пирса.
  • Модернизация действующего порта с частичным обеспечением функций порта-убежища.
  • Дноуглубление операционной акватории и подходного канала.
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