Два судна и новая контейнерная линия свяжут Невельск и Приморье

Они разгрузят Корсаковский морской порт и ускорят доставку товаров на остров.

Невельская гавань уже готова к работе: закуплена современная грузозахватная техника, имеются крановое оборудование и складские мощности для хранения контейнеров. Порт способен перерабатывать до 90 контейнеров за 12 часов и готов работать в круглосуточном режиме. А к регулярным перевозкам привлекут судна «Капитан Рынцын» и «Сергей Кузнецов».

Губернатор Валерий Лимаренко отметил, что альтернативная точка завоза грузов в область позволит товарам быстрее попадать на прилавки, что важно и для жителей, и для местного бизнеса.

Пробные рейсы уже прошли успешно: в конце прошлого года из-за плохой погоды в Корсакове возникли задержки с обработкой судов. Тогда переориентировали доставку части грузов в Невельск. Судно «Аврора» выполнило три рейса, поставлено более 300 контейнеров, в том числе с продовольственными товарами. Это снизило нагрузку на корсаковскую инфраструктуру.

Однако после землетрясения 2007 года в Невельске возможности порта ограничены: заходить сюда могут только суда с осадкой не более 5 метров. Губернатор поручил профильным ведомствам рассмотреть вариант дноуглубления морской акватории.

Ольга АНДРЕЕВА.