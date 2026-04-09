На юге Сахалина залатают 3330 дорожных дефектов

В районах области обследовали состояние автомобильных дорог после зимы. Ямочный ремонт в Южно-Сахалинске, Корсаковском, Анивском, Долинском, Холмском и Невельском районах должен быть завершен к 1 июня. Сейчас уже заделано около 11% от общего объёма повреждений.

Службы перешли на весенне-летний режим содержания автодорог: убирают грязь и пыль, восстанавливают дорожные ограждения, ремонтируют системы водоотведения и, самое главное, ликвидируют ямы и просадки.

На отдельных участках применяется литой асфальт – он эффективен при холодной погоде. Работы с горячей асфальтобетонной смеси начнутся с середины апреля, когда установится стабильная положительная температура.

В центральных и северных районах Сахалина и на Курилах ямочный ремонт начнётся при благоприятных погодных условиях. А все работы планируется завершат к 1 июля.

Раньше строка завершили обследование всей сети трасс протяжённостью 1383 км. На региональных дорога насчитали 1745 дефектов на площади 5 234 кв. м. На федеральных – 1 394 дефекта общей площадью 16 733 кв. м.

Елена КУЛИКОВА.