Четверг, 9 апреля, 2026
На юге Сахалина залатают 3330 дорожных дефектов

В районах области обследовали состояние автомобильных дорог после зимы. Ямочный ремонт в Южно-Сахалинске, Корсаковском, Анивском, Долинском, Холмском и Невельском районах должен быть завершен к 1 июня. Сейчас уже заделано около 11% от общего объёма повреждений.

Службы перешли на весенне-летний режим содержания автодорог: убирают грязь и пыль, восстанавливают дорожные ограждения, ремонтируют системы водоотведения и, самое главное, ликвидируют ямы и просадки.

На отдельных участках применяется литой асфальт – он эффективен при холодной погоде. Работы с горячей асфальтобетонной смеси начнутся с середины апреля, когда установится стабильная положительная температура.

В центральных и северных районах Сахалина и на Курилах ямочный ремонт начнётся при благоприятных погодных условиях. А все работы планируется завершат к 1 июля.

Раньше строка завершили обследование всей сети трасс протяжённостью 1383 км. На региональных дорога насчитали 1745 дефектов на площади 5 234 кв. м. На федеральных – 1 394 дефекта общей площадью 16 733 кв. м.

Елена КУЛИКОВА.

Сетевое издание SOVSAKH.RU (16+) зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ серия Эл № ФС77-83203 от 12 мая 2022 г. Учредитель – ООО «Редакция газеты «Советский Сахалин». Главный редактор – Вышковская Татьяна Анатольевна.

