Его дальневосточный меридиан

Родной город Игоря Пшеничных – Холмск. Интересное сов­падение: в подъезде его дома тоже жил Игорь, но пятью годами младше. Это был сын известного островного поэта и журналиста Юрия Николаева. Несмотря на разницу в возрасте, мальчишки дружили, ходили на занятия в одну детскую музыкальную школу. А потом (каждый в свой срок) поступили в Южно-Сахалинское музыкальное училище.

Игорь Пшеничных, окончив учёбу, уехал во Владивосток, сменив музыкальную стезю на инженерную. С дипломом Дальневосточного политехнического института устроился на приморское предприятие «Промэлектромонтаж». Но любовь к музыке, как оказалось, была призванием и одержала верх в профессиональном выборе Игоря Пшеничных.

Случилось так, что в 1985 году на гастроли во Владивосток приехали звёзды эстрады – Алла Пугачёва, Кристина Орбакайте, Александр Кальянов, шоу-балет «Рецитал» и Игорь Николаев. Друзья встретились, и Пшеничных стал свидетелем, как Николаев легко и, можно сказать, в один присест написал песню о Владивостоке. И Игорь-старший вдруг вспомнил о своей в юности недописанной бардовской песне той же тематики. Ночью у костра на берегу бухты Шаморы Пшеничных сочинил её, но только в эстрадном варианте, и назвал композицию «Порт Владивосток».

Приморским слушателям и радиостанциям она понравилась, стала популярной. Это и вдохновило сахалинца на новые произведения о городе, в котором живёт. В 2010 году к 150-летию приморской столицы Пшеничных выпустил второй сольный альбом «Я с тобою, город мой».

– Я всегда искренен, – признаётся Игорь. – Так я чувствую романтику прошлого, возрождение в настоящем времени и большое будущее нашего города и края.

У дальневосточника по духу много авторских песен дальневосточной тематики. Родной Сахалин и Курилы в его творчестве тоже не забыты. В альбомах автор особо выделяет три наиболее удачные, на его взгляд, композиции, и первой называет «Сахалинские метели». Её мы представляли в проекте «Воспетые острова» 3 марта 2023 года.

В ковидном 2020-м известный в приморской столице шоумен Игорь Пшеничных написал песни о Холмске («Мой городок») и Сахалине («Это остров, где родился я» на слова друга Андрея Цыпушева).

Жанр последней композиции он определил для себя как гимн. Надо полагать, такой «замах» был продиктован эмоциональностью автора, его влюблённостью в малую родину, где «детство бросило якоря». Конечно же, писать гимны – сверхсложная задача, и редко кому удаётся её решить. Так стоит ли и нам заморачиваться по поводу жанровой принадлежности произведения? Не лучше ли его послушать и получить своё впечатление от клипа?

Людмила Степанец.