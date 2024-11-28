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В ЗЕРКАЛЕ ДЕСЯТИЛЕТИЙ

Хроника 1953. (По страницам «Советского Сахалина»)

Агитатор А. ВАСЬКИНА зачитывает колхозникам сельхоз­артели имени Ленина Южно-Сахалинского района постановление Пленума ЦК КПСС «О мерах дальнейшего развития сельского хозяйства СССР». Фото Григория СОКОЛОВА.

22 октября

  • За девять месяцев на 120% выполнили годовые задания витаминные цехи Северо-Холмского и Северо-Невельского рыбокомбинатов. До конца года они дадут трудящимся области и Дальнего Востока большое количество витаминизированных препаратов.

30 октября

  • При Томаринском леспромхозе организован новый мастерский участок «Юбазава». Там построены 8-квартирное общежитие, 24 индивидуальных дома, школа, магазин со складом, конюшня. Завершается возведение котлопункта и бани. Подготовлено 3 км лесовозных дорог, очищена сплавная река на протяжении 5 км. В новом посёлке открылась вечерняя школа для рабочих.

1 ноября

  • В магазинах областного центра появилась новинка Южно-Сахалинской кондитерской фабрики – фруктово-ягодная карамель. Новый цех выпускает по 6 т конфет в сутки с перспективой увеличения производства до 10 т. На новой территории фабрики производят плодово-ягодные вина: белое, красное и яблочное десертное, белое и волжское крепкое и другие. К октябрьским праздникам цех выпустит первую партию нового сорта – юбилейная ликёрная. Винный цех после реконструкции станет выпускать 1 млн литров вина в год.
  • Коллектив Холмского заводоуправления пищетреста за 10 месяцев года выпустил пива в два раза больше, чем за тот же период прошлого года. Предприятие также освоило выпуск мороженого, кваса, сиропов и других безалкогольных напитков. За восемь месяцев года прибыль составила более 1700 тыс. рублей.

4 ноября

  • Стремясь улучшить снабжение горняков овощами, коллектив подсобного хозяйства треста «Макаровуголь» расширяет посевные площади. Здесь раскорчёвано 40 га земель, а до конца года будет освоено ещё 110 га. В Вахрушевском отделении хозяйства в 1954 году сдадут в эксплуатацию теплицу в 160 кв. метров, и предприятия общественного питания шахты «Вахрушево» круглый год будут получать свежие овощи. В саду подсобного хозяйства – 180 кустов чёрной смородины, 200 кустов крыжовника, 45 яблонь, с которых собран первый урожай. В ближайшие 2 – 3 года площадь сада удвоится.
  • В Охе и рабочих посёлках района удлиняются часы работы магазинов. В предпраздничные дни в торговую сеть в широком ассортименте поступают колбасы, копчёности, а также сыр, мясные, рыбные, овощные и фруктовые консервы, свежие яблоки, кондитерские изделия. Комплектуется более тысячи праздничных наборов и около 10 тыс. детских подарков.

5 ноября

  • По итогам всесоюзного социалистического соревнования за второй квартал 1953 года столовой № 3 Горнозаводского рыбкоопа присуждена вторая всесоюзная премия. Включившись в предоктябрьское соревнование, её коллектив перевыполнил план октября по всем показателям. Расширен ассортимент блюд, улучшено качество приготовления пищи.

(Продолжение следует).

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