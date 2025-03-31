Экологический проект школьниц из Анивы победил во Всероссийском конкурсе

Ученицы школы № 2 Екатерина и Елизавета Игнатовы вернулись из Москвы с триумфом. На XIX Всероссийском конкурсе талантливой молодёжи «Национальное достояние России», в котором участвовало более 1500 человек, сёстры завоевали дипломы I степени за проект «Новое из старого» — инновационную разработку по вторичной переработке текстиля.

Школьницы – активные участницы экологического движения. Они занимаются научными исследованиями, пишут работы и успешно их защищают. Их интерес к экологии зародился ещё в младших классах. И с тех пор они последовательно развивают свои знания и навыки, демонстрируя их на конкурсах и конференциях.

Елена КУЛИКОВА.