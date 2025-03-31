Завершено расследование уголовного дела о хищении 15,7 млн рублей при строительстве на Курилах

70-летний руководитель строительной организации обвиняется в мошенничестве с бюджетными средствами, выделенными на строительство жилых домов.

При возведении шести многоэтажных домов в селе Малокурильское подрядчик использовал бетон более низкого класса прочности, чем требовал проект. Это позволило ему значительно снизить себестоимость работ. Однако в отчётности указывались данные, соответствующие проектной документации. В результате злоумышленник получил полную оплату от заказчика на 13,3 млн рублей больше.

Аналогичные нарушения были выявлены при строительстве дома в селе Крабозаводское. Здесь, помимо использования дешёвого бетона, не были возведены четыре стены технического подполья. Ущерб составил 2,45 млн рублей.

Материалы уголовного дела и утверждённое обвинительное заключение направлены в суд для рассмотрения по существу. За совершённое преступление фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы.

Наталья ДЕСЯТОВА.