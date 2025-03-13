«Это моя малая родина»

Впервые в нашем проекте мы знакомим читателей с ра­бо­той юж­но-сахалинского поэта Тэхо Чана в жанре романса. Он называется «От себя никуда не умчаться». (Музыка и вокал сгенерированы искусственным интеллектом).

Как при­знаётся автор текста, в студенчестве он играл в институтском джаз-оркестре Новосибирска. В его репертуаре была джазовая интерпретация известного русского романса «Ямщик, не гони лошадей».

– И я, человек далёкий от такого рода творчества, настолько проникся эстетикой романса, мелодичностью переливов, глубиной содержания текста, что через 40 лет вдруг возникло желание вновь пережить те же ощущения, – рассказал Тэхо. – Стал писать тексты такого жанра. В каждом какая-то маленькая жизненная трагедия, понятная многим. Ведь, перешагнув определённый возраст и оценивая пройденный путь, осознаёшь: от себя никуда не умчаться. Вот об этом мой одноимённый романс.

Песенно-стихотворным творчеством Тэхо Чан увлёкся лет 20 назад. На конкурсе «Песня Сахалину» послушал разных авторов и тоже решил попробовать.

– Я настоящий фанат Сахалина, – поделился он эмоциями. – Двадцать лет прожил в Новосибирске, где как кандидат технических наук занимался научной деятельностью. В 1985-м вернулся на остров и остро ощутил: это моя малая земля.

Я родился в Долинске. Помню город в деревянных японских бараках с единственным каменным домом для номенклатуры. Не было ни метра мощёной земли. Гравий, лужи, грязные сапоги… Но были и другие впечатления. Мы жили на окраине города, рядом с лесом. После пурги я ходил туда, и мне было страшно оставить след на первозданной белизне. Хотелось смотреть и смотреть на снег, который за ночь сотворил Дед Мороз. У меня навсегда сохранились трепетные чувства к снегу. Они передались в песне «Сахалинская зима», написанной в содружестве с композитором и солисткой Александрой Красновой. (Этот трек представлен в проекте «Воспетые острова» 09.06.2022 года. – Л. С.). А вообще песен, посвящённых острову, у меня более 30. Сейчас готовлю диск «Романсы, рождённые на Сахалине».

На вопрос, как вам пишется, Тэхо ответил, что и в науке, и в творчестве важно изначально ощутить внутри себя какой-то импульс, толчок. Затем ещё непонятное чувство обрастает логикой, облекается в слова. Автор полагает, что эмоции здесь первичны. И стартовую строчку важно найти, как кончик ниточки, потянув за которую раскрутится сюжет стихотворения.

– Я полюбил русский язык. Им можно заниматься везде – в самолёте, автобусе, метро, – говорит Тэхо Чан. – У меня много текстов, написанных во время поездок на родину предков. Из Сеула в деревню, где похоронены родители, ехать около шести часов. За это время успеваю написать полные тексты. Так в одной из поездок родилась песня «Далёкая, но близкая Корея»…

А Сахалин особенный, он хорошеет. Я вижу это и радуюсь. Невозможно о нём не писать и не петь. Мечтаю, чтобы в нашей области проводились всероссийские фестивали «Песни малой родины». Думаю, они бы объединили всех нас светлой энергией, братством и особой любовью к Отечеству.

Людмила Степанец.