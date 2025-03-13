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Хроника 1954. (По страницам «Советского Сахалина»)

Южно-Сахалинский бумажный комбинат. Слушатели кружка повышенного типа по изучению истории партии на консультации у пропагандиста т. Лесковского по материалам II съезда РСДРП. Слева направо: заместитель начальника ТЭЦ Д. Я. Гусинский, заместитель главного бухгалтера А. Н. Платонов, руководитель кружка С. У. Лесковский и начальник планового отдела Е. А. Лебедева. Фото А. БОРЗУНИНА.

6 апреля

  • Дорожное управление рабочего снабжения открыло в марте новые закусочные на станциях Томари, Взморье, Кошевой. В них есть кухни для приготовления горячей пищи. Поронайский ОРС к первомайскому празднику ввёл в эксплуатацию летнее кафе с открытой верандой. В нём в широком ассортименте будут горячие закуски, кондитерские изделия и безалкогольные напитки.
  • Готовясь к весеннему севу, колхоз «Четвёртая пятилетка» Поронайского района организовал производство и заготовил более 30 тыс. торфоперегнойных горшочков. Колхозы «Ударник» и «Новый путь» закупили у населения недостающие семена картофеля. Правление сельхозартели «Ударник» приобрело 15 тонн картофеля высокоурожайных сортов.

(Продолжение следует).

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