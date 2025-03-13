Хроника 1954. (По страницам «Советского Сахалина»)

6 апреля
- Дорожное управление рабочего снабжения открыло в марте новые закусочные на станциях Томари, Взморье, Кошевой. В них есть кухни для приготовления горячей пищи. Поронайский ОРС к первомайскому празднику ввёл в эксплуатацию летнее кафе с открытой верандой. В нём в широком ассортименте будут горячие закуски, кондитерские изделия и безалкогольные напитки.
- Готовясь к весеннему севу, колхоз «Четвёртая пятилетка» Поронайского района организовал производство и заготовил более 30 тыс. торфоперегнойных горшочков. Колхозы «Ударник» и «Новый путь» закупили у населения недостающие семена картофеля. Правление сельхозартели «Ударник» приобрело 15 тонн картофеля высокоурожайных сортов.
(Продолжение следует).