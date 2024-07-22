Гендиректор АСИ Светлана Чупшева высоко оценила медицинские и социальные практики в регионе

Генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева посетила ряд социальных и медицинских объектов в Южно-Сахалинске для знакомства с проектами, направленными на комплексное повышение качества жизни жителей области.

– Валерий Игоревич Лимаренко много делает в сфере человекоцентричности, улучшает меры поддержки для людей в разных жизненных ситуациях, чтобы они могли быстро и без лишней бюрократии получить помощь. Участники трека «Качество жизни» АСИ предложили новые идеи, направленные на поддержку семей с детьми и других категорий. Важно, что, работая на Сахалине, не только мы предлагаем свои изменения, но и регион продвигает собственные новые практики, которые могут быть масштабированы на всю Россию, — рассказала Светлана Чупшева.

Благодаря составленным цифровым паспортам, специалисты ведомства в режиме реального времени отслеживают предоставление мер поддержки различным категориям граждан и оперативно оказывают им адресную помощь. В 2023 году материальное положение улучшили ещё 3 тысячи семей.

– Все решения и технологии, которые мы внедряем, направлены в первую очередь на людей и повышение качества их жизни. Именно жители, их комфорт и благосостояние имеют для нас первостепенное значение и являются отражением нашей работы. Такой подход мы применяем во многих направлениях, в частности в медицине и социальной сфере, – прокомментировал губернатор Валерий Лимаренко.

В частности, социальные работники оказывают различную помощь своим подопечным – пенсионерам. Проводники здоровья ведут пациентов с тяжёлыми хроническими заболеваниями, помогают им в получении лекарств, записях на приём к узким специалистам, оказывают психологическую помощь.

Гендиректор АСИ посетила центр 1-300, где ежедневно обрабатываются заявки от пациентов. Для повышения качества и доступности медицины на островах отцифровизировали графики приёма врачей, что привело к оптимизации их работы, а число свободных талонов выросло на 30%, отказались от регистратур и бумажного документооборота, а профильных врачей привлекают из других регионов России исходя из реальных потребностей населения и нехватки специалистов. Ежедневно от пациентов собирают обратную связь после визитов к врачу, в отдалённые районы Сахалина и Курил выезжают мобильные бригады профильных узконаправленных специалистов. Ключевая задача всех действующих в области проектов – повысить продолжительность жизни на островах до 80 лет, сообщает пресс-служба регионального правительства.