Сахалинские мэры рассказали, какие дороги привели в порядок за неделю

По поручению Валерия Лимаренко в регионе усилили контроль за ремонтом и содержанием дорог. Главы муниципалитетов еженедельно инспектируют ход дорожных работ и рассказывают о результатах в соцсетях, сообщает пресс-служба регионального правительства.

– Качественное содержание дорог — одна из приоритетных задач, которую перед нами поставил губернатор. Специалисты Сахдормониторинга регулярно проводят выездные проверки улично-дорожной сети и выдают подрядчикам предписания об устранении нарушений. Летом дорожные службы обязаны не только поддерживать чистоту на проезжей части и тротуарах, обновлять разметку по мере необходимости, но и скашивать траву на нормативных улицах, чтобы обеспечить безопасность для всех участников движения. Также мы контролируем ремонтные работы, которые финансируются из областного бюджета. Важно, чтобы они были выполнены в срок и с соблюдением всех технологий, — отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Максим Жоголев.

В Холмске продолжается капремонт улицы Советской в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Подрядчик приступил к демонтажу железобетонных плит в районе автомагазина на улице Лесозаводской, 1.

В конце прошлой недели был уложен первый слой асфальта на ул. 1905 года областного центра.

Идёт работа на ул. Карьерной.

– На ней проживает большое количество людей, а также рядом находится развязка, которая ведёт к жилому комплексу «Уюн». Вместе с ремонтом самой улицы необходимо обустроить пешеходные связи и прилегающие территории , – рассказал мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин. – Поручил вице-мэру Алексею Римше взять этот вопрос на контроль и к окончанию ремонта завершить благоустройство примыкающих к улице пространств. Затронули вопрос состояния находящейся неподалёку тепловой камеры. Её тоже необходимо облагородить. Этим займётся «Сахалинская коммунальная компания». Работы на Карьерной должны быть завершены до конца месяца.