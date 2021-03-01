Героиня с литературной фамилией. Почти полвека южносахалинка Роза Булгакова посвятила педагогике

В прошлом году «Советский Сахалин» отметил 95-летний юбилей. Со всех концов страны приходили поздравления островной газете. Среди многих писем и телеграмм были и добрые слова от давней читательницы «Советского Сахалина» и ее автора – заслуженного учителя РСФСР Розы (Розалии) Булгаковой.

Она не только преданный читатель газеты, но и человек, хорошо известный среди островных филологов и выпускников Южно-Сахалинского педагогического колледжа СахГУ. В этом учебном заведении Роза Абрамовна вела уроки русского языка и литературы, а еще долгие годы руководила театральным кружком «Росинка».

С обладательницей красивого редкого имени и литературной фамилии встретилась наш внештатный автор.

– Оказывается, у нас с вами одна родина – Брянщина. А с какого времени ваши предки жили в этих местах? Ощущаете ли вы в себе музыку сказителя Бояна или лирику стихов Федора Тютчева и Алексея Толстого?

– К сожалению, о своих предках я знаю немного. Мой дед, отец моего папы, был коренным жителем этих мест, а мама родом с Украины, так что с древней Брянщиной меня мало что связывает. Но современный Брянск, моя малая родина, мне очень близок и дорог.

Знаю и люблю стихи Тютчева. В педколледже несколько раз проводила вечера его поэзии, старалась заинтересовать ребят лирикой поэта. Бывая на Брянщине, посещала дом-музей Тютчева в Овстуге, а в очередной приезд привела туда внучек.

Алексей Толстой – мой любимейший поэт. Я бы назвала его «поэтом-песенником» XIX века, ведь многие его стихи положены на музыку. А как восхищался им Чайковский!

Одно и то же стихотворение Толстого могло вызвать интерес сразу нескольких композиторов. Кого из современных поэтов в этом отношении можно поставить рядом с ним?! Жаль, что сегодня стали подзабывать этого лирика. Но на Брянщине, надеюсь, этого не произойдет, там бережно относятся к памяти великих земляков. В городе есть удивительный парк имени Алексея Толстого со скульптурами из старых деревьев.

– В сентябре 1954 года в Макарове начался ваш путь в педагогику. И там же любовь к сочинительству стихов свела вас с будущим мужем – Львом Булгаковым. А каким был союз Розы и Льва? Есть ли у вас секрет супружеской гармонии и верности чувств?

– Мне в жизни необыкновенно повезло: это «чудо-везение» – Лев Николаевич Булгаков. Такие люди, как он, встречаются редко: любил до последних минут жизни меня, своих дочерей, был предан семье и в то же время принципиален, абсолютно честен и порядочен.

Мы познакомились в райкоме комсомола, вместе выпускали сатирическую газету «Крокодил идет по городу Макарову», где в стихотворной форме высмеивали всякие безобразия. У нас было много общего, начиная от сочинения стихов, заканчивая одинаково серьезным отношением к работе, к жизни. Наверное, из всего этого и полного взаимопонимания и возникла супружеская гармония.

– Какие произведения русской или мировой литературы вы считаете обязательными для изучения в школе?

– Думаю, в школе надо изучать прежде всего произведения, пронизанные гуманизмом, воспитывающие в детях доброту, отзывчивость, умение сопереживать, такие, как «Дети подземелья» или «Муму» (не случайно они раньше были в школьной программе). Не понимаю, чем не угодил министерству просвещения Аркадий Гайдар со своим «Тимуром и его командой»? На этой книге выросло не одно поколение. Люди моего возраста сегодняшних волонтеров называют «тимуровцами». И, конечно же, нужны произведения, воспитывающие патриотизм. Недавно девятиклассник спросил меня, кто такой Твардовский и о чем «Василий Теркин». Что тут сказать?! Русская и советская литературы настолько богаты, содержательны и прекрасны, что можно составить десятки хороших программ, только читай!

– В колледже вы занимались со студентами театральным искусством. А какие инсценировки или постановки остались в памяти как самые яркие?

– В свое время с ребятами я подготовила и провела немало литературных вечеров. Но, пожалуй, одним из самых запоминающихся был вечер, посвященный юбилею Чехова и 35-летию клуба «Росинка». В этом коллективе некоторые студенты оказались талантливы, как настоящие артисты! Жюри фестиваля-конкурса «Студенческая весна-2005» присудило нам гран-при. С этой программой мы выступили в школах города.

– Можете ли назвать кого-то из ваших бывших учеников, верных своей профессии?

– Я почти полвека проработала в педколледже. Первые мои выпускники сегодня – ветераны труда. Наверное, нет ни одной школы в городе да и в области, где бы не работали наши бывшие студенты. Многие стали прекрасными учителями.

До сих пор получаю открытки и письма, эта связь, к счастью, не прерывается.

Перечислить всех невозможно, но одно имя хотела бы назвать – Таня Макушина, теперь Татьяна Михайловна, учитель невельской школы, профессионал своего дела. И не было ни одного праздника или какого-то события (в течение многих лет), чтобы я не получила от нее письма.

– Что вам дал Сахалин? Возможно, были какие-то особые встречи?

– Каких-то «особых встреч» (кроме, разумеется, встречи с любимым мужем) не было, но всюду встречались прекрасные люди. В те далекие годы их отличали открытость, доброта, чувство товарищества, стремление помочь в трудную минуту, своеобразный патриотизм (по отношению к своему острову) и даже романтизм.

– Как сохранить любовь и интерес к жизни, где черпать вдохновение?

– Любовь к жизни в моем возрасте – это радость каждого дня, даже ненавистного, даже метельного. Всегдашняя радость – общение с природой, с любимыми и близкими людьми. Добрая улыбка на знакомом (и незнакомом!) лице, ласковое слово, внимательный, приветливый взгляд – все это украшает мою жизнь. И, наверное, лучше Алексея Толстого не скажешь:

Благословляю вас, леса,

Долины, нивы, горы, воды!

Благословляю я свободу

И голубые небеса!

Елена Иконникова.

P. S. Доцент кафедры русского языка и литературы СахГУ Екатерина Слепцова (Муратова) – ученица Булгаковой, так вспоминает годы учебы в колледже: «Роза Абрамовна всегда очень интересно проводила занятия по советской литературе. А какими чудесными бывали у нас литературные вечера! Особенно запомнился вечер поэзии Расула Гамзатова: мы читали стихи и инсценировали его произведения. Вдохновился даже преподаватель физкультуры: спел песню на родном языке, потому что как дагестанец не мог не подключиться к празднику.

Роза Абрамовна готовила нас к постановкам по случаю празднования 50-летия Победы. Я победила в конкурсе чтецов и с этим стихотворением выступала в поездках по воинским частям. А как необычно наш преподаватель рассказывала об Ираклии Андронникове! Она так выразительно читала один из его рассказов, что пораженные юмором писателя студентки колледжа от смеха буквально лежали на партах.

Роза Абрамовна не занималась нравоучениями, ничего не навязывала, но своей личной увлеченностью показывала пример. Кто хотел, шел за ней или брал, что хотел от нее. Все выпускники педколледжа вспоминают ее с теплотой. Их педагог всегда вынашивает какие-то творческие планы. Вера в будущее и оптимистичное восприятие жизни – это признак ее активного долголетия.