Энергетика рыбьей чешуи. Персональная выставка оригинальных произведений Вероники Осиповой

В литературно-художественном музее книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» открыта персональная выставка произведений из рыбьей кожи члена Союза художников России Вероники Осиповой.

В экспозиции 95 авторских картин, панно, сувенирные коллекции, фоторепродукции, женская и мужская одежда северных народов. Они собраны из личной коллекции Вероники Осиповой, фондов областного краеведческого и Ногликского муниципального краеведческого музеев.

В культуре и традициях коренных малочисленных народов Севера рыба была не только основным средством пропитания, но и источником материала, из которого изготавливали одежду, обувь, предметы быта. Древнее ремесло развивалось и совершенствовалось веками, постепенно сформировавшись в самобытное этническое направление в искусстве. В наше время, благодаря творческому и современному подходу, использование рыбьей кожи в искусстве не только сохраняет исчезающее культурное наследие, но и популяризирует традиции и культуру этнических групп.

Таким примером и служит творчество сахалинской художницы Вероники Осиповой. В своих работах, используя кожу различных пород рыбы, она отражает темы природы, сказаний, жизни и обычаев народов севера Сахалина – уйльта, нивхов, нанайцев, эвенков.

Таковы, к примеру, панно «Заготовка рыбы» (2000 г., кожа, рыбья кожа, мех, дерево, замша, клей, аппликация), серия фоторепродукций «Каменная женщина» (конец ХХ – начало ХХI вв.), триптих «Закат» (конец ХХ – начало ХХI вв., замша, рыбья кожа, аппликация), серия работ «Лисички» (конец ХХ – начало ХХI вв., рыбья кожа, тушь, перо, акварель).

На выставке представлены платье женское орокское, передник женский орокский, праздничная мужская рубашка орокская и другие предметы одежды.

Здесь мастерица использовала хлопчатобумажную ткань, сукно, шерсть, нитки мулине, вышивку, аппликации, материалы животного происхождения, бисер.

Автор выставки отмечает, что рыбья кожа несет в себе мощную энергетику. Хрупкий от природы материал своим цветом и фактурой раскрывает целый мир, окружающий нас. Скользя пальцами по рыбьей коже, Вероника Осипова может прочесть всю карту мира, интерпретируя ее в своих талантливых и живых произведениях.

Увидеть оригинальные работы, познакомиться с возможностями использования чешуйчатого материала можно до 19 марта.

Людмила БЕРКОВИЧ.

Справка

Вероника Осипова родилась в Катангли Ногликского района в семье Елены Бибиковой, известного на Дальнем Востоке и за рубежом лингвиста, сказительницы, носителя уильтинского языка и хранителя народных традиций. С детства Вероника училась у мастеров и набиралась опыта работы с различными природными материалами: кожей рыбы, мехом оленя, шкурой нерпы и берестой. Сейчас ее работы известны в России и за рубежом. Она постоянный участник различных выставок. Дважды занимала первые места на международной выставке-ярмарке «Сокровища Севера». Ее картины хранятся в музеях Сахалинской области, в Австралии, Великобритании, Японии.