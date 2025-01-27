Глава Корсаковского района Александр Ивашов подал в отставку

Об этом он известил в своём телеграм-канале.

«Уважаемые жители Корсаковского района, дорогие земляки! В свете начавшейся проверки моих действий, как должностного лица, я принял решение сложить полномочия главы. Так будет честно и справедливо в отношении моей команды и всех жителей», говорится в сообщении.

Оно появилось в 12.49 в понедельник, 27 января.

Карьеру в органах местного самоуправления Александр Ивашов начал в 2013 году – тогда ему было 30 лет, и он стал мэром Анивского района. В 2017 году его избрали депутатом областной Думы, там он занял должность заместителя председателя регионального парламента. С апреля 2021 года занял кресло корсаковского главы. Из инсайтовсих источников стало известно, что следственные мероприятия проводятся правоохранительными органами.

Владимир ПАВЛОВ.