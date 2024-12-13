Главный законодатель региона – областная Дума – отметила 30-летний юбилей

За всё это время народные избранники восьми созывов наработали солидную нормативно-правовую базу – приняли больше трех тысяч законов.

– От оперативных и во многом тактических решений первых созывов в управлении регионом мы планомерно перешли к реализации комплексной долгосрочной стратегии развития Сахалинской области… Неизменным приоритетом является ответственность за принимаемые решения перед жителями островов, обеспечение их благополучия.

Убеждена, и в дальнейшем законотворческая деятельность будет столь же плодотворной и обеспечит всестороннее развитие нашего региона, – говорит председатель Сахалинской областной Думы восьмого созыва Елена Касьянова.

Как все начиналось

Живую историю парламента области с самого момента ее создания можно отследить по публикациям в главном печатном органе региона – общественно-политической газете «Советский Сахалин». В номере за 29 марта 1994 года под рубрикой «Сообщаем подробности» опубликована заметка «Южно-Сахалинск проспал выборы». Журналист Татьяна Вышковская, в то время заведующая отделом органов власти, а ныне главный редактор газеты, рассказала об итогах самых первых выборов в областную Думу и городские собрания, прошедших 27 марта.

В дальнейшем работа областного парламента подробно освещалась на страницах «Советского Сахалина».

Исторический факт: выборы по Южно-Сахалинску, проведенные в марте, равно как и повторные выборы в июле 1994 года, были признаны несостоявшимися, в итоге облдума первого созыва состояла из 12 депутатов, из которых 7 работали на постоянной профессиональной основе.

На посту председателя в то время работал Валиулла Максутов, его заместителем – Любовь Шубина. Действовали три постоянные комиссии: мандатная под председательством Ивана Ждакаева, по бюджету и экономике во главе с Игорем Ревиным и по социальным вопросам, возглавляемая Николаем Дачиловым. Кстати, впоследствии Игорь Ревин избирался в областную Думу Калининграда и в Госдуму. Член Сахалинского областного комитета КПРФ Иван Ждакаев тоже сделал головокружительную карьеру – в прошлом бульдозерист из села Первомайск он три созыва отработал депутатом Государственной Думы.

В начале становления областного законодательного органа народные избранники спорили между собой и с исполнительной властью. В июне 1996 года некоторые из них досрочно сложили полномочия, и Дума первого созыва прекратила работу.

Спикера областного парламента Максутова сменил депутат Госдумы Борис Третяк. Впоследствии он шесть лет представлял область в Совете Федерации России.

Самым долгожителем в законодательном органе стала Любовь Шубина, бывшая учительница из Невельска. Четыре созыва с перерывом на «командировку» в Государственную Думу и в исполнительную власть она работала заместителем спикера. И вполне бы могла возглавить законодательный орган. Но мужская корпоративность, существовавшая в те времена во власти, каждый раз становилась преткновением в ее политической карьере. Лишь спустя 10 лет мужчины расступились и пропустили к штурвалу облдумы женщину – Елену Касьянову.

Дольше всех председательствовал в Думе Владимир Ефремов – с 2002 по 2017 год.

Тридцать лет спустя

Сейчас действует региональный парламент восьмого созыва, избранный в сентябре 2022 года на пятилетку. Депутатский корпус вырос – до 28 человек, из них 19 работают на постоянной профессиональной основе.

Представлено 6 политических партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Российская партия пенсионеров», «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» и «Новые люди». В облдуме шесть постоянных комитетов: по государственному строительству, регламенту и местному самоуправлению (председатель Наталья Коршунова), по бюджету и налогам (Наталья Захарчук), по экономическому развитию (Александр Шарифулин), по социальной политике (Александр Болотников), по спорту, туризму и молодежной политике (Александр Гринберг) и по экологии и природопользованию (Евгений Лотин).

Николай ПИТЕРСКИЙ.