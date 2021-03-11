Глубина резкости. Выставка финалистов IV Дальневосточного фотоконкурса

Экспозиция развернута в областном художественном музее.

В конкурсе приняли участие 376 авторов из девяти регионов Дальнего Востока, крупных городов России и даже из Германии. На суд жюри были отправлены 1522 фотографии.

Работы оценивала экспертная комиссия. В нее вошли известные российские фотографы, победители и члены жюри международных фотоконкурсов, амбассадоры известных марок фототехники, педагоги и авторы публикаций в области фотографии. Они отобрали 60 лучших снимков для финальной выставки и фотоальбома.

На выставке представлено немало красочных видов Сахалина и Курил. Максим Балаховский (г. Москва) из вертолета Ми-8МТВ снял вулкан Креницына на острове Онекотан. Это двухъярусный вулкан в вулкане. «Первый раз я попал в это потрясающее место в 2017 году, – рассказал автор фотографии. – Меня просто поразила масштабная красота, которую по монументальности я могу сравнить с пирамидами Египта. И каждый год этот остров дарит невероятные эмоции».

Впечатляет фоторабота Сергея Татарских (г. Санкт-Петербург). На Солнцевском угольном разрезе водитель осматривает карьерный самосвал перед выездом. Гигантская машина и человек, едва достающий до середины колеса.

Алексей Романов (г. Калуга), в компании туристов дрейфуя на небольшой лодочке мимо скал Ловушки в 20 километрах от острова Шиашкотан, обратил внимание на семейство котиков, которые стали разглядывать людей. В один момент распустился «цветок». Снимок так и называется – «Морской цветок».

Виктор Гохович (г. Владивосток) побывал внутри маяка Анива и заснял последних его обитателей – чаек на окне.

Птицы, животные стали героями многих фотографий. Это «Одинокий медведь» Елены Поддубной (г. Галле, Германия). Татьяна Саветюк (п. Кавалерово, Приморский край) подсмотрела пару грустных, отрешенных лягушек. Евгений Шаклеин (г. Хабаровск) поймал момент, когда один баклан гонится за другим, чтобы отобрать у него добычу.

Хотя поймать рыбу самому гораздо проще. А Ольга Васик запечатлела воздушный бой за добычу между орланами-белохвостами. И придумала к своей фотографии оригинальное название – «В полете вам будет предложен завтрак».

В число финалистов конкурса попали и сахалинские фотомастера. Игорь Дудковский (г. Южно-Сахалинск) заснял с высоты птичьего полета мыс Жонкиер с маяком. Чтобы передать все краски этого места, фотограф выжидал подходящую погоду три дня.

Каролина Галанина (г. Корсаков) создала «Черно-белый портрет». «Мы никогда не знаем до конца, что представляет из себя человек, – объяснила автор свою работу. – Мы видим лишь часть. У человека две личности, но какая сейчас перед вами? Всегда хочется приоткрыть занавес и узнать, что он скрывает».

Две оригинальные фотографии у Михаила Новикова (г. Холмск). Это «Фантазия» и «Аватар». Первый снимок сделан в ультрафиолетовом свете с использованием клубных светящихся красок. Второй – кадр из фотосессии в молоке. В надувной бассейн налили воду, разбавили в ней 15 л молока. Рисующий свет – портретная тарелка. Софтбокс с синим светофильтром подкрасил тени. Работы выполнялись в холмской фотостудии «Блиц».

Посмотреть шедевры можно до 28 марта.

Людмила БЕРКОВИЧ.