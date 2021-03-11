Вокзал на двоих. Уживутся ли под одной крышей две конкурирующие компании?

Областные власти предлагают организовать продажу билетов на междугородные автобусные маршруты в здании железнодорожного вокзала.

Ничего нет более постоянного…

По мнению депутатов областной думы, недостаток комфорта для пассажиров междугородных автобусов с лихвой может компенсировать железнодорожный вокзал.

Здесь предусмотрен весь традиционный набор услуг для длительного ожидания маршрута. В просторном зале стоят даже массажные кресла. Релаксируй на здоровье, пока твой транспорт не подадут.

Вот только чувствуешь себя здесь с автобусным билетом в кармане не вполне уверенно. Ни один динамик не напомнит тебе о твоем рейсе и не подскажет путь к месту посадки. К тому же неудобно покупать билет в одном месте, здоровья набираться — в другом, а усаживаться в автобус… кстати, вообще непонятно в каком. Ни указателей, ни разметки, ни табличек с номерами маршрутов на привокзальной площади нет. Хорошо, если ты каждый день приезжаешь в Южно-Сахалинск, скажем, на работу из Корсакова или Анивы. А куда бежать гостям областного центра? Без отзывчивости горожан места посадки в автобус не найти.

В облдуме предложили устранить пассажирскую дискриминацию и открыть в здании ж/д вокзала кассы для продажи автобусных билетов. Эту меру здесь назвали временной: до момента строительства нового автовокзала. Каким его видят власти, мы расскажем ниже. А сейчас — главная интрига нетривиального решения. Готовы ли к подобной развязке событий два крупнейших в регионе перевозчика — «Сахалинавтотранс» и пассажирская компания «Сахалин»?

Было ваше — станет наше?

Автотранспортников вполне устраивает открытие своих касс у железнодорожных коллег. Где продавать билеты, для «Сахалинавтотранса» непринципиально: собственного здания у компании нет, для этих целей она арендует помещение на привокзальной площади (Карла Маркса, 51 б). Почему бы не перебраться на тех же условиях в более комфортное здание? И сами не в убытке, и пассажирам сплошной профит.

Полезных квадратов под организацию нового пункта продажи билетов «Сахалинавтотранс» просит совсем ничего: компания рассчитывает разместить до пяти человек — двух кассиров, двух контролеров и диспетчера. Однако ПК «Сахалин», что король без замка, свои владения также арендует, только у одного из своих учредителей — ОАО «РЖД». Видимо, на этом основании открыть автобусные кассы компания не спешит: у владельца-де нет свободных площадей.

Зато сахалинские железнодорожники сделали встречное предложение: передать продажу автобусных билетов в железнодорожные кассы. Чем хрен отличается от редьки, скажут, пожалуй, только знатоки. Вряд ли возможно наладить продажу и тех, и других билетов в одной кассе одновременно. Не будет же кассир на своем компьютере без конца переходить из одной программы в другую. Скорее всего это в любом случае будут раздельные окна. Так или иначе позиция ПК «Сахалин» озвучена.

Однако в этом варианте предложение не устроило теперь уже автотранспортную компанию. Хотя и здесь «Сахалинавтотранс» вряд ли что-то бы потерял. Да, вероятно, придется компенсировать услуги ПК «Сахалин», но при этом не надо будет платить за аренду. Тем не менее, как сказала руководитель «Сахалинавтотранса», «пока нет, что будет дальше — посмотрим».

Непроясненным остался еще один вопрос: способен ли тот или иной результат подобных конкурентных переговоров повлиять на желание/нежелание пассажира отправиться в запланированную поездку? А главное, не откажется ли он от путешествия в зависимости от того, сотрудником какой именно компании окажется кассир? Можем лишь предположить, что решающее значение будет иметь все то же соотношение цены и качества, точнее, как минимум – сохранение цены и как максимум – улучшение качества.

Кому нужен шлагбаум

В прошлом году «Сахалинавтотранс» потерял хотя и небольшую, но часть своего рынка. В один из районов острова зашел владивостокский игрок. Однако местных автотранспортников это ничуть не огорчило. По словам руководителя «Сахалинавтотранса», просто в следующем тендере компания постарается вернуть отыгранные позиции. А вот что отбирает безвозвратную часть прибыли, так это нелегальные перевозки.

Действительно, путь к не облагаемым налогом барышам на привокзальной площади по-прежнему открыт. Если к зданию аэропорта можно подъехать только через терминал, то здесь любой водитель с правами, возможно, даже и без них, может подогнать свой микроавтобус под посадку пассажиров. Достаточно каких-нибудь полчаса до официального рейса, и карман нелегала забит под завязку. Пассажиры, как правило, и в этой ситуации выбирают то, что дешевле и удобнее.

«Сахалинавтотранс» проигрывает и по стоимости проезда, и по временным интервалам. Хотя бесспорную фору дает по ответственности за пассажиров. Это и техобслуживание, и ежедневные медосмотры водителей, и опыт, наконец. Но ведь консультанта к каждому рейсу не приставишь. Выход компания видит только один — шлагбаум.

Полсотни за туалет

Однако кому ставить этот шлагбаум, «Сахалинавтотрансу» или муниципалитету, — вопрос. Ответ не иначе как растворился в красоте эскизного проекта благоустройства привокзальной площади. Тут тебе и транспортно-пересадочный узел весь в закаленном стекле, и площадь в натуральном камне с брусчаткой, и озеленение лиственными и хвойными деревьями с цветущими кустарниками, и фасады зданий в металлических панелях, и, разумеется, интерактивные информационные табло. Плюс парковки не только для автотранспорта, но и для модного нынче велосипеда, и… много еще чего. С проектом очень вовремя подоспели хабаровчане. Тамошний архитектор не поскупился на визитную карточку островной столицы.

Впрочем, один момент проект все-таки упустил. Под круговой навес, тот, что в стекле, нелегал теперь не прошмыгнет. А вот теплого помещения для ожидания автобусных рейсов нет. Зато можно быстро и беспрепятственно добежать до того же здания ж/д вокзала. И снова — на экспресс-массаж.

Теоретически любой горожанин даже без какого бы то ни было билета в кармане может воспользоваться услугами живого кресла: чем больше купюр оно заглотит, тем лучше. Но при длительном ожидании рейса наличие одних лишь птичьих прав может быть если не сейчас, то в перспективе чреватым. В Москве, например, на вокзалах пройти в туалеты можно либо предъявив ж/д билет, либо заплатив полсотни.

В пользу бизнеса

О строительстве здания автовокзала заявлено только одно: вблизи привокзальной площади возможности для этого нет, а в ином месте возводить его нецелесообразно.

На этом фоне объединение функций по перевозке пассажиров на авто- и железнодорожном транспорте — идея весьма заманчивая. «Сахалинавтотранс» без малейших финансовых вливаний получит заветный шлагбаум. Муниципалитет, наконец, обретет привлекательную для сахалинцев и гостей региона привокзальную площадь.

А раскошелиться, вероятно, придется ПК «Сахалин». Кому же еще? Это ведь привокзальная площадь. Однако пока положительного ответа о готовности к реализации проекта компания не дала. По всей видимости, решение будет зависеть от того, сможет ли ПК «Сахалин» найти хоть какой-нибудь экономический эффект от предполагаемых вложений.

Сомнительный процесс. Предположение в будущем отбить затраты на арендных платежах скорее означает игру в поддавки. Сколько лет понадобится, чтобы окупить столь грандиозный проект? Видимо, как наиболее приемлемый вариант в облдуме назвали концессию. Пожалуй, это могло бы воодушевить инвестора, если бы в будущем он смог получить доход от эксплуатации всего комплекса объектов. Но ведь ПК «Сахалин» — представитель железнодорожного транспорта. Кто же ему позволит прибрать доходы от транспортно-пересадочного узла? И «Сахалинавтотранс» первый в очереди из тех, кто будет против.

Однако это все варианты в пользу бизнеса. А что же остается пассажирам автотранспорта? В лучшем случае — обозначенные выше временные условия. В худшем — те же временные, но уже на постоянной основе.

Анна СЕРГЕЕВА.