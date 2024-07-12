«Горный воздух» бросит вызов Сочи. Юрий Трутнев обещал помощь инвесторам, готовым работать в России

В первый день рабочей поездки в Сахалинскую область полномочный представитель Президента России Юрий Трутнев посетил спортивно-туристический комплекс «Горный воздух» в Южно-Сахалинске и ознакомился с проектами его развития. Об этом рассказывает пресс-служба областного правительства.

«Сахалин по местоположению и по количеству возможных к освоению склонов вполне может конкурировать с Красной Поляной в Сочи. Но для того, чтобы он действительно конкурировал, надо двигаться быстрее. И если где-то начинают растягиваться сроки, это будет мешать реализации всего проекта. Поэтому мы постараемся весь этот процесс дисциплинировать и всё-таки привести к тем срокам, которые изначально были. Нельзя задерживаться. Мы хотим, чтобы здесь был замечательный курорт, на который бы приезжали люди со всей страны», – сказал Юрий Трутнев.

Туристический комплекс «Горный воздух» – единственный в стране горнолыжный курорт, расположенный в городской черте.

Здесь создана одноимённая территория опережающего социально-экономического развития, ядром которой и является спортивно-туристический комплекс, расположенный на горах Большевик (601 м над уровнем моря) и Красная (779 м над уровнем моря).

Сегодня здесь функционирует 25 трасс, в том числе две зоны фрирайда общей протяжённостью более 38 км. На 13 км трасс оборудованы системы искусственного оснежения. Подъём посетителей обеспечивают пять канатных дорог в гондольном и кресельном исполнении. Комплекс посещают 280 тысяч человек в год.

К 2030 году протяжённость трасс планируется увеличить до 85 км, а число канатных дорог до девяти. Ожидается, что число посетителей вырастет до 630 тысяч человек в год.

«Продолжаются работы по превращению «Горного воздуха» в круглогодичный курорт. В ближайшие годы здесь будут построены гостиничные комплексы со SPA-пространствами различного уровня комфорта», – рассказал заместитель председателя правительства Сахалинской области Антон Зайцев.

Отметим, что в ближайшее время на склонах возведут дополнительные защитные сооружения, чтобы обеспечить устойчивость грунта и безопасность строительных работ. Губернатор Валерий Лимаренко собрал оперативный штаб для отслеживания процессов на проблемном участке. В него включены эксперты, научные сотрудники и общественники.

Сегодня на горе реализуются инвестиционные проекты по возведению семи отелей. Совместно с АО «Корпорация Туризм.РФ» и одним из ключевых партнёров – ООО «Мантера-Групп» – к 2027 году планируется построить канатную дорогу «гора Красная – Юг» и не меньше десяти км горнолыжных трасс с инженерной защитой.

Благодаря реализации проектов будет создано более двух тысяч рабочих мест и получено 23,5 млрд рублей налоговых отчислений в бюджеты всех уровней. Запланированный объём инвестиций – 30,6 млрд рублей, из них свыше 26 млрд – внебюджетные средства.

Один из проектов – строительство гостиничного комплекса «Хилл топ» – реализуется инвесторами из Республики Кореи. «Мы открыты для сотрудничества со всеми странами мира. Это правительства некоторых стран считают, что надо зубы показывать. Но это не наши проблемы. Всем, кто готов работать и вкладывать на территории России, мы будем помогать и поддерживать их проекты», – подчеркнул Юрий Трутнев.