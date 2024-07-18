Горячая вода возвращается к южно-сахалинцам с нынешней субботы. Но дойти она сможет не до каждого крана

20 июля в большинстве домов Южно-Сахалинска появится горячая вода. Как обычно, летом Сахалинской коммунальной компанией (СКК) проводятся ремонтные работы сетей и оборудования, в связи с чем отключают подачу горячей воды. Как сообщили в мэрии областного центра, все работы прошли согласно графику.

Однако это не значит, что это благо цивилизации вернётся во все квартиры. Свои сети внутри домов должны подготовить управляющие компании. Но 20 июля – день выходной, вполне возможно, что где-то персонал будет отдыхать и начнёт открывать задвижки либо устранять неисправности только в начале рабочей недели.

Но несмотря на окончание ремонтных работ на сетях, горячая вода в жилых кварталах южной части Южно-Сахалинска появится лишь к 1 сентября, о чём извещает сайт СКК. В чём же причина?

В пресс-службе Сахалинской коммунальной компании сообщили, что планом мероприятий по подготовке к новому отопительному сезону предусмотрен масштабный ремонт тепловых сетей, техническое обслуживание насосных станций, коллекторной ТЭЦ-1, оборудования центральных тепловых пунктов и т.д. Без отключения горячего водоснабжения всё это выполнить невозможно. Обычно эти работы начинали с первых чисел августа. В этом году решили сдвинуть сроки

Евгений Аверин.

Возьмите на заметку

Горячей воды, согласно графику плановых отключений, с 19 июля по 31 августа с. г. не будет по следующим адресам:

ул. Больничная 36А,36Б,38,38А,40,40А;

ул. Есенина 1,3,5,5А,7,7А,9,9а,11,15,15Б;

проспект Мира 365,367В,369,371А,371Б,375,375А,375Б,377;

ул. Комсомольская 310,314;

детские сады №№ 55, 25;

школа № 6;

Сахалинский дом интернат для престарелых и инвалидов;

Центр социальной реабилитации инвалидов .

Цифра

473 дома в Южно-Сахалинске имеют систему подачи горячей воды круглый год