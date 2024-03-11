«Горжусь, что родился на Сахалине». Газета «Советский Сахалин» напомнила о малой родине

Пишет Вам Кроль Виктор Викторович, член Московской городской организации Союза писателей России, кадровый военный. Службу начал курсантом Донецкого высшего военно-политического училища, где и написал свои первые стихи, окончил в звании полковника Главного управления Генерального штаба. В настоящее время работаю в московской школе специалистом по кадетскому направлению.

В Международный женский день 8 Марта моя дочь Надежда посетила выставку-форум «Россия» на ВДНХ и не могла пройти мимо павильона, посвящённого Сахалинской области, где и взяла для меня газету «Советский Сахалин», а на следующий день подарила мне.

Я родился на Сахалине, в Южно-Сахалинске, в 1956 году. Мои родители, москвичи, были три года в командировке после окончания института им. Г. В. Плеханова. Меня увезли в Москву ребёнком в 1957 году, так что малую родину узнавал только из рассказов мамы и отца. Они восхищались тем периодом своей жизни, что провели на Сахалине. Я всю жизнь гордился и горжусь, что родился в этом удивительно прекрасном уголке России, мечтал попасть сюда во время своей службы, но не получилось.

Моей маме, Нине Васильевне, 93 года, она тяжело болеет, деменция, но несмотря на это, когда начинаешь напевать песню «Ну что тебе сказать про Сахалин?», она сразу продолжает и поёт её до конца.

Из газеты узнал про проект «Воспетые острова». Я поэт, лауреат премии им. И. Талькова за сборник стихотворений «Вехи жизни», изданный НП «Литературная республика» в 2021 году. Свои стихи дарю друзьям и близким, через ветеранскую организацию отправил несколько стихотворений к Новому году вместе с гуманитарной помощью и подарками нашим бойцам в зону СВО. Несколько стихотворений с удовольствием отправлю Вам.

Виктор КРОЛЬ, г. Москва.