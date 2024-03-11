Когда осадки с характером. Паводки в областном центре и на юге Сахалина прошедшей осенью поставили ребром вопрос о защите от природной стихии

Вопрос не праздный – дожди тогда были не самыми сильными, однако из-за них вода вышла из берегов, погубила часть урожая на полях «Тепличного».

Плавала Владимировка, где расположен частный сектор Южно-Сахалинска. А если осадков будет больше? Тем более что наука говорит: климат на наших островах меняется, только проявляется это не в увеличении количества осадков, а в периодичности наступления неблагоприятных метеоусловий. Что это значит? Если раньше были нормой дожди осенью, снегопады и метели зимой, то сейчас произошёл сдвиг. Осадков практически нет осенью и зимой, а раз лет в 5 – 7 всё выстреливает: дождей и снега становится очень много. Как в сентябре-октябре 2023 года и как в январе нынешнего.

Если воде некуда уйти

Непростую ситуацию усугубляет ещё и антропогенный фактор. То есть неразумная деятельность человека разумного.

Достаточно показательный пример – село Новотроицкое в окрестностях областного центра, где в рамках программы индивидуального жилищного строительства появилось немало новых домов. Дело это хорошее, но … Прошлой осенью их существенно подтопило. Вода стояла возле жилья, уходить ей было некуда.

А всё оттого, что строительство велось на старой, давно построенной мелиоративной системе, которая отводила излишнюю воду. Этот фактор не учли, и он ощутимо аукнулся прошлой осенью. Раньше это были земли сельхозназначения, поля плодово-ягодного совхоза «Новотроицкий». Потом, в период кризиса, сельхозпредприятие обанкротилось. Высвободившиеся участки, в том числе и этот, раздали сотрудникам как паи. Затем статус земли изменили, участки начали продавать под строительство частных домов, объяснил директор управления «Сахалинмелиоводхоз» Владимир Коваленко. О том, что здесь находится мелиоративная система, которая отводит лишнюю влагу и защищает участки от подтопления, знали не все. Поэтому засыпали расположенные рядом с постройками мелиоративные каналы, которые сначала были в ведении совхоза, а после оказались фактически бесхозными.

Их воспринимали просто как канавы. Частично распахали дамбу. Единая сеть водоотводящих каналов оказалась разорванной и фактически перестала функционировать. Как результат – дома стало подтапливать, они оказались не защищёнными от разливов. С появлением многоэтажек жилого комплекса «Зелёная планета», других построек количество сточных вод ещё больше увеличилось.

– Сам мелиоративный канал не может всё это вместить, он для таких стоков не предназначен, – объяснил Владимир Коваленко. – Но несмотря на это сейчас ведётся проектирование канализационно-насосной станции в соседнем Троицком. Все сбросы будут идти через Новотроицкое, объёмы воды увеличатся. Паводки только ухудшат ситуацию.

Кроме того, рядом находится мелиоративная система компании «Грин Агро», она тоже перегружена. Стоки с неё и с сёл идут в протекающую рядом реку Среднюю, которая соединяется с Сусуей. Сама Сусуя течёт со стороны Синегорья. За последние 40 лет, после тайфуна «Филлис», у неё поднялось дно, об этом говорят данные наблюдений мелиораторов. Соответственно, при непогоде, подобной осенним ливням 2023 года, воды становится больше и Сусуя выходит из берегов.

Если взглянуть на спутниковые снимки 1985 года и сделанные за последние три года, то можно увидеть существенную разницу. На старых Сусуя в своём течении, вплоть до впадения в море, светлая. А на новых она окрашена серым цветом. Это песок и ил с поднятого дна, вода его несёт по своему руслу. Это значит, что глубина уменьшилась, отчего вода чаще стала выходить на пойму реки.

Поднятое дно

Дополнительный фактор риска – за прошедшие десятилетия увеличилась площадь застройки в Южно-Сахалинске и его пригородах, больше стало асфальтированных территорий. Вода на них быстрее собирается, уходит в Сусую и Среднюю, которые, как уже говорилось, не могут вместить весь объём. Усугубляют ситуацию заторы из упавших деревьев.

– Поэтому для нас неудивительно, что осенью прошлого года вышедший из берегов водоём подступил вплотную к строительной площадке взлётной полосы южно-сахалинского аэропорта, которую начали строить с осени 2021 года, – говорит Владимир Коваленко. – Ещё в самом начале мы предупреждали строителей о возможности подтопления и необходимости обустройства защитных сооружений. – Ответа так и не получили. Можно вспомнить, что после «Филлиса» возле аэропорта обустроили мелиоративную систему и дамбу. Она работала, на реках расчищали заторы. В конце 80-х годов, когда вели реконструкцию взлётной полосы областного центра, строители снова столкнулись с угрозой обводнения и размыва, поскольку в тех местах болотистая местность. Силами ПМК-122 треста «Сахалинводстрой» были возведены отводные каналы, и опасность миновала.

Разумеется, системы отвода воды предусмотрены проектом строительства новой взлётной полосы. Но… Хватит ли их мощности? Ведь в том месте много болот и стариц. Их собираются засыпать. Но перед тем надо проложить новый путь для воды, иначе она будет периодически подниматься, подмывать площадку из-за повышения уровня грунтовых вод. По выкладкам учёных, бедствие, подобное «Филлису», происходит раз в 100 лет. Этот тайфун похозяйничал у нас более 40 лет назад. Вроде бы, до 100 лет ещё далеко. Только вот сколько было случаев, когда самоуспокоенность приводила к печальным последствиям! Для справки: уровень подъёма воды в реках в 1981 году был 6 – 10 метров. Случись подобный тайфун сейчас, уровень будет больше процентов на 30 – поднялось дно Сусуи, изменился климат и характер осадков, то есть увеличилась организованная площадь водосбора.

Вдоль и поперёк

Другой показательный пример (о нём рассказали в министерстве экологии и устойчивого развития области) – самовольно возведённые мосты. Одно из таких неприметных сооружений привело к серьёзному затору на реке Уюновке в Южно-Сахалинске, отчего залило улицы Крайнюю и Карьерную. Оказалось, там рядом друг с другом стояли самовольно перекинутые переходы с одного берега на другой, сообщила первый заместитель министра экологии и устойчивого развития региона Нелли Завалкова. На берегу смыло всего одно дерево, оно встало поперёк моста, от этого вода не смогла перелиться через это заграждение и нашла другой путь – пошла между домами, затопила подвалы, вышла на проходящую рядом дорогу.

Подобное сооружение обнаружили на реке Красносельской и на ручье Пригородном. Там перебросили коммуникацию в лотке, который оказался бесхозным. Как поступать с таким сооружением?

– Отчасти ответ даёт Градостроительный кодекс РФ, – пояснила Нелли Завалкова. – Поэтому совместно с южно-сахалинской администрацией мы будем либо принимать решение о сносе самовольной постройки, либо обращаться в суд с иском о её сносе.

Ну а в целом прошедшие осенью сильные дожди ещё раз напомнили о необходимости создания комплексной системы инженерной защиты областного центра и его окрестностей от природной стихии.

Сразу после ливней провели аварийно-восстановительные работы на берегах некоторых водоёмов, укрепили их камнем. Но это не во всех случаях спасёт от высокого и длительного подъёма воды и выхода её из русла на пойму, отмечают специалисты министерства экологии и устойчивого развития. Есть такие водные объекты, на которых необходимо строительство капитальных сооружений, и это связано, прежде всего, с особенностями русла. Где-то очень пологие берега или же они легко размываются. У каких-то водоёмов непрерывно меняется русло. Поэтому среди поручений по ликвидации последствий паводков губернатора региона Валерия Лимаренко – проведение научно-исследовательской работы, которая поможет правильно и системно отводить ливневые и селевые потоки с гор Большевик и Красная. Не раз проводились совещания с участием южно-сахалинских властей и экспертов, это помогает определиться с тактикой и стратегией.

К равномерному потоку

По словам Нелли Завалковой, министерство экологии и устойчивого развития внесло предложение, – дополнительно определить места, где надо установить защитные гидротехнические сооружения, что поможет распределить неравномерный поток воды и избежать критического подъёма её уровня с учётом антропогенного фактора.

– В условиях естественной среды река, образуя поток наносов, изменяет русло и смещается в стороны. В городских же условиях вдоль русел рек располагается большое количество индивидуального жилья, – пояснила первый заместитель министра. – Больше стало твёрдого покрытия. Сейчас при существующей застройке 90 % от всего поверхностного стока попадает в реку, и только 10 % проникает в почву. Застройка и твердое покрытие реку стискивают, и образовавшиеся наносы создают заторы. Поэтому и происходит подъём уровня воды, затопление находящихся рядом построек. Чтобы протекающая по Южно-Сахалинску и его окрестностям Сусуя в нижнем течении успевала пропустить весь объём в Анивский залив, нужно провести комплексную работу по распределению стока в верховьях реки. Бороться с причинами, а не со следствием. Результаты исследовательской работы помогут определиться с местами высокого риска подъёма уровня воды, а также определить, какие мероприятия необходимы, чтобы защититься от негативного воздействия водоёмов.

Важно то, что полученные данные можно применить при разработке цифрового двойника гидрологической обстановки Южно-Сахалинска. Этот интерактивный сервис станет рабочим инструментом для многих профильных структур мэрии, занимающихся градостроительной политикой, профилактикой ЧС, вопросами охраны и защиты здоровья населения. Частично работы начались в прошлом году, в нынешнем они продолжатся. По их результатам можно будет составить перечень участков, которые требуют возведения инженерной защиты и гидротехнических сооружений, чтобы предотвратить повторение ситуаций, подобных тем, что были прошлой осенью.

Владимир ПАВЛОВ.