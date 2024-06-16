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Губернатор Валерий Лимаренко поздравил медицинских работников с профессиональным праздником

Фото: mskgorod.ru

Уважаемые медицинские работники!

Сегодня вы отмечаете свой профессиональный праздник. Стать медиком, посвятить себя служению людям может только самый благородный и милосердный человек. Ваш труд требует подлинной самоотверженности, способности постоянно учиться и применять новые знания на практике. Вы успешно справляетесь с этим и остаетесь чуткими и заботливыми.

Сегодня медицинская помощь становится более доступной для жителей Сахалина и Курил. В наших селах открываются новые амбулатории и фельдшерско-акушерские пункты с современной аппаратурой. Врачи различных специальностей в составе мобильных бригад регулярно посещают муниципальные образования. Островные медики при поддержке коллег из федеральных учреждений здравоохранения осваивают и внедряют наиболее передовые методы лечения. Все эти преобразования помогают сохранить здоровье, а подчас и жизнь наших земляков.

Низкий поклон вам, врачи, фельдшеры, медицинские сестры и братья, санитары! Мы ценим каждого из вас и хотим, чтобы вы были всегда здоровы, счастливы в семье и успешны в профессии!

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