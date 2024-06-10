Цифровые технологии партнёрства

Эти а также другие проекты невозможно реализовать без информационных технологий и подготовленных для работы с ними IT-специалистов. Поэтому областное руководство во время проведения форума заключили соглашение со Сбером о запуске на Сахалине образовательного проекта этого банка под названием «Школа 21». Он позволяет всем, кто прошёл отборочные этапы, бесплатно получить востребованное образование в сфере цифровых технологий. Кампусы «Школы 21» уже работают во многих регионах страны и показали свою состоятельность. Поступление в школу не зависит от предыдущих знаний, опыта работы, умения программировать и наличия дипломов. Обучение проходит на отечественной цифровой образовательной платформе с гибким и постоянно развивающимся контентом, ориентированным на актуальные потребности рынка. Неудивительно, что 100 процентов выпускников «Школы 21» успешно трудоустроены в крупнейших российских IT-компаниях и стартапах.

Развитие экономики невозможно без создания комфортных условий проживания для жителей. Поэтому на островах уже много лет идёт газификация коммунальной инфраструктуры. Заключённое на полях петербургского форума соглашение позволит построить в областном центре ещё одну котельную на голубом топливе. Руководство нашего региона договорилось с АО «Росатом Инфраструктурные решения» о том, что новый и очень нужный центральной части Южно-Сахалинска объект будут возводить на условиях государственно-частного партнёрства. Мощность котельной составит 130 МВт, она будет подавать тепло в строящееся быстрыми темпами жильё. Нельзя не отметить, что с этим подразделением Росатома область работает не первый год и убедилась в его надёжности. В прошлом году «Росатом Инфраструктурные решения» совместно с южно-сахалинской мэрией и регионом на условиях концессии ввёл в работу новую автоматизированную газовую котельную мощностью 60 МВт. Сейчас она даёт тепло в социальные объекты и жилой фонд южной части города. Кроме того, «Росатом Инфраструктурные решения» управляет АО «Сахалинская коммунальная компания», которая является единой теплоснабжающей организацией областного центра.

Суммарный объём средств, которые вложит в реализацию нового проекта «Росатом Инфраструктурные решения», превысит 2 миллиарда рублей.

– В Южно-Сахалинске один из самых длинных отопительных сезонов в стране. Новый теплоисточник необходим для повышения надёжности и качества теплоснабжения жителей микрорайонов города, запитанных в настоящее время от старой котельной. Это особенно важно с учётом динамичного развития города и необходимости соответствующего развития инфраструктуры, – отметила руководитель АО «Росатом Инфраструктурные решения» Ксения Сухотина.

На таких же принципах государственно-частного партнёрства в Южно-Сахалинске появится новое здание филармонии. По мнению экспертов, оно станет одной из достопримечательностей Южно-Сахалинска и всего островного региона. Соответствующее соглашение в северной столице подписали Валерий Лимаренко и первый вице-президент АО «Газпромбанк» Павел Бруссер.

Как пояснил глава области, на островах многое делается для развития культуры, но дальнейшему развитию мешает отсутствие вместительного многофункционального концертного зала, отвечающего всем современным требованиям. В новом здании появятся концертный зал, оснащённый современным оборудованием и передовой акустикой, помещения для вокальных и танцевальных репетиций, пространства для выставочных и деловых мероприятий.

Ещё одна приятная новость – с нынешнего года в областном центре начнёт работать апарт-отель премиум класса, которым будет управлять крупнейшая отечественная гостиничная сеть «Azimut Hotels». Соответствующие договорённости достигнуты на форуме. Интерес инвесторов понятен – популярность островного региона как туристического направления быстро растёт.