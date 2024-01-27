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В ЗЕРКАЛЕ ДЕСЯТИЛЕТИЙ

Хроника 1952. (По страницам «Советского Сахалина»)

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В сельхозартели имени Калинина Анивского района закан­чивается строительство клуба. Фото А. ШОСТАК.

2 августа

  • Коллектив строительного цеха Курильского леспромхоза с мая ведёт сборку стандартных двухквартирных домов из бруса. Такие строения лучше сохраняют тепло, их легче и быстрее собирать и штукатурить.

8 августа

  • Значительно возрос спрос на культтовары у трудящихся Невельска. За семь месяцев они приобрели 53 мотоцикла, 112 велосипедов, 42 гармони, сотни радиоприёмников, ручных карманных часов и других товаров более чем на полмиллиона рублей.
  • Учащиеся средней школы посёлка Гастелло совершили пеший поход с восточного побережья на западное и обратно протяжённостью 260 км. В пути ребята изучали флору острова. В конечном пункте – Углегорске – познакомились с городом. Загорелые, здоровые участники похода вернулись в родной посёлок.
  • На полторы тысячи увеличилось количество вкладчиков в сберкассах Курильского района. Общая сумма вкладов по сравнению с прошлым годом возросла на 9 млн рублей.

(Продолжение следует).

 

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