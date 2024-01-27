Хроника 1952. (По страницам «Советского Сахалина»)

2 августа
- Коллектив строительного цеха Курильского леспромхоза с мая ведёт сборку стандартных двухквартирных домов из бруса. Такие строения лучше сохраняют тепло, их легче и быстрее собирать и штукатурить.
8 августа
- Значительно возрос спрос на культтовары у трудящихся Невельска. За семь месяцев они приобрели 53 мотоцикла, 112 велосипедов, 42 гармони, сотни радиоприёмников, ручных карманных часов и других товаров более чем на полмиллиона рублей.
- Учащиеся средней школы посёлка Гастелло совершили пеший поход с восточного побережья на западное и обратно протяжённостью 260 км. В пути ребята изучали флору острова. В конечном пункте – Углегорске – познакомились с городом. Загорелые, здоровые участники похода вернулись в родной посёлок.
- На полторы тысячи увеличилось количество вкладчиков в сберкассах Курильского района. Общая сумма вкладов по сравнению с прошлым годом возросла на 9 млн рублей.
(Продолжение следует).