В кедах «от Карпат и до Курил»

Ещё одно лаконичное, но интересное упоминание о Курильских островах обнаружено в песне «А ты пиши мне» в вышедшем на широкий экран весной 1966 года 20-минутном документальном фильме «Возьмите нас с собой, туристы». Режиссёром-постановщиком кинохроники стал Игорь Бессарабов (1919 – 1993). Необычен и сам фильм: он отнесён к так называемым круговым кинопанорамам, при которых демонстрация кадров идёт на круговом экране с горизонтальным углом обозрения в 360 градусов. Почти в самом начале звучит легко запоминающаяся песня на слова Леонида Дербенёва (1931 – 1995) и музыку Александра Флярковского (1931 – 2014):

Днём и ночью от Карпат и до Курил

Дуют ветры, зазывая и маня.

Кеды я себе отличные купил,

Ты пойми и не удерживай меня…

В середине фильма вновь повторяются строчки из этой композиции, которая, по воспоминаниям современников, долго не давалась именитому поэту-песеннику. Первый куплет сложился почти сразу, а припев и продолжение песни не писались. Но однажды поэт услышал об одном туристе, предлагавшем писать «письма мелким почерком, поскольку места мало в рюкзаке». Именно эти строчки легко сложились в припев песни, которую в кинофильме исполнил эстрадный певец и актёр Лев Барашков (1931 – 2011).

В самом фильме «Возьмите нас с собой, туристы» кратко рассказывается о разных привлекательных для путешественников уголках Советского Союза. Но Дальний Восток вниманием обойдён. Это и понятно: едва ли за двадцать минут можно было бы осветить самые яркие маршруты большой страны. Однако сама песня, её иногда называют «песней о кедах», стала необыкновенно популярной. Аналогов, воспевающих спортивную обувь для походов по горной местности, не было. Слово «кеды» хорошо вписалось в строки про Карпаты и Курилы. При этом географические рамки в стихо­творении Леонида Дербенёва взяты скорее всего с ориентацией на горы или густые леса этих мест.

Примечательно, что в творческом багаже Леонида Дербенёва есть ещё несколько песен о Дальнем Востоке: «Великий, он же Тихий океан», «Спит океан» и другие:

Елена Белобережская.