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В ЗЕРКАЛЕ ДЕСЯТИЛЕТИЙ

Хроника 1952. (По страницам «Советского Сахалина»)

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Звено отцепщиц Ясноморского рыбокомбината, руководимое Ниной Андреевной Шелявиной, систематически перевыполняет свои задания в 2 – 3 раза. НА СНИМКЕ: (слева направо) Н. А. ШЕЛЯВИНА, А. С.ТРЕТЬЯКОВА, Н. А. ГОНДАРЕВА и М. И. ШАТИЛИНА. Фото А. ШОСТАК.

15 августа

  • В Красногорск на гастроли приехал Александровский драмтеатр со спектаклями «Поздняя любовь» А. Островского и «Коварство и любовь» Ф. Шиллера.
  • В области создано спортивное добровольное общество «Медик». В него влился коллектив Александровской фельдшерско-акушерской школы из 160 человек. В школе работают секции спортивной и художественной гимнастики, акробатическая, волейбольная, легкоатлетическая.

16 августа

  • На восточном побережье Сахалина начался ход горбуши. Промысловики Охотского рыбозавода в первый же день взяли 350 ц рыбы. Большую долю этого улова добыла бригада тов. Кочка.
  • На Сахалин пришли пароходы, которые, помимо других грузов, доставили Сахторгу из южных портов страны крупную партию консервов от предприятий пищевой промышленности Одессы, Херсона, Тирасполя, Симферополя, Черкасс. Торговые точки продадут южносахалинцам около 400 тыс. банок овощных и фруктовых заготовок.

(Продолжение следует).

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