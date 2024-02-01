Срок – два дня. Сергей Надсадин поручил быстро расчистить дворы и кровли домов в Синегорске

Глава города в ходе инспекционной поездки совместно с руководителями профильных структур администрации, жилищной инспекции посетил отдалённый населённый пункт городского округа – Синегорск, чтобы на месте проверить работы по расчистке улиц и дворов.

Сергей Надсадин отметил, что дорога к селу сейчас в удовлетворительном состоянии, открыта для всех видов транспорта. По возможности подрядчик её расширит.

Мэр поговорил с местными жителями. У людей есть нарекания к работе управляющей компании.

Сергей Надсадин потребовал от руководителя УК усилить работы и каждому обращению жителей уделять максимальное внимание.

– Мы предупредили руководство, что такое качество работ никого не устраивает. Синегорцы жаловались на то, что несвоевременно расчищаются кровли от снежных шапок. После циклона уже были случаи схода лавин. Слава богу, никто не пострадал. Но повторение таких инцидентов недопустимо. Дал два дня на очистку кровель. Также потребовал мобилизоваться по дворам и внутриквартальным проездам, расчистить их необходимо также в двухдневный срок – эти работы уже начались, – прокомментировал мэр Сергей Надсадин.

В пятницу специалисты администрации проверят качество выполненных работ.

Сергей Надсадин в одном из магазинов проверил, есть ли в продаже основные продукты, и убедился: хлеб, молоко, фрукты, овощи – в ассортименте.

Также глава города посетил музей истории села, образованный на базе историко-этнографического клуба «Наследие», и пообщался с его сотрудниками.

Все вопросы по итогам встречи мэра с жителями Синегорска взяты на особый контроль.

Виктор ГОРОДОВ.