Хроника 1952. (По страницам «Советского Сахалина»)

14 сентября
- Первые сведения о действующих грязевых вулканах Сахалина относятся к 1906 году. Было известно, что они находятся в девственном лесу, где почти не ступала нога человека. Во время извержения подземные толчки были так сильны, что тряслись деревья и кустарники, а жители окрестных сёл испытывали страх. Айны объясняли непонятное явление действием сверхъестественных сил. Имеются отрывочные сведения об извержении островных грязевых вулканов в 1911, 1920, 1933, 1934 и 1947 годах.
16 сентября
- 35 лесорубов, возчиков, инженерно-технических работников Тымского леспромхоза за многолетнюю безупречную работу награждены орденами и медалями. Ордена Ленина вручены тов. М. Я. Куклину, Е. И. Столину, П. М. Филимонову. Несколько передовиков отмечены орденами Трудового Красного Знамени. Четверо получили медали «За трудовую доблесть», 21 человек – «За трудовое отличие».
(Продолжение следует).