Четверг, 22 февраля, 2024
ДомойПРОЕКТЫВ ЗЕРКАЛЕ ДЕСЯТИЛЕТИЙ
В ЗЕРКАЛЕ ДЕСЯТИЛЕТИЙ

Хроника 1952. (По страницам «Советского Сахалина»)

111
Хороша нынче капуста на полях колхоза имени Калинина Анивского района. С любовью ухаживали за ней колхозницы звена Любы Перегудовой. Скоро они начнут убирать богатый урожай. На снимке: звеньевая Л. Перегудова осматривает свой участок. Фото Г. МАСАЛЬСКОГО.

14 сентября

  • Первые сведения о действующих грязевых вулканах Сахалина относятся к 1906 году. Было известно, что они находятся в девственном лесу, где почти не ступала нога человека. Во время извержения подземные толчки были так сильны, что тряслись деревья и кустарники, а жители окрестных сёл испытывали страх. Айны объясняли непонятное явление действием сверхъестественных сил. Имеются отрывочные сведения об извержении островных грязевых вулканов в 1911, 1920, 1933, 1934 и 1947 годах.

16 сентября

  • 35 лесорубов, возчиков, инженерно-технических работников Тымского леспромхоза за многолетнюю безупречную работу награждены орденами и медалями. Ордена Ленина вручены тов. М. Я. Куклину, Е. И. Столину, П. М. Филимонову. Несколько передовиков отмечены орденами Трудового Красного Знамени. Четверо получили медали «За трудовую доблесть», 21 человек – «За трудовое отличие».

(Продолжение следует).

Предыдущая статья
«Островок качается на спине кита»
Следующая статья
Заинтересованный разговор в «Точке кипения». Сергей Надсадин встретился со студентами СахГУ
ПОХОЖИЕ ЗАПИСИ
баннер2

СВЕЖИЕ МАТЕРИАЛЫ

Сетевое издание SOVSAKH.RU (16+) зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ серия Эл № ФС77-83203 от 12 мая 2022 г. Учредитель – ООО «Редакция газеты «Советский Сахалин». Главный редактор – Вышковская Татьяна Анатольевна.

© Советский Сахалин, 1995-2023 гг. Все права защищены. При перепечатке материалов ссылка на источник обязательна.

Газета «Советский Сахалин» в PDF

КОНТАКТЫ

Адрес эл. почты: sovsakh100@mail.ru.
Адрес редакции: г. Южно-Сахалинск,
ул. Комсомольская, 154.
Телефон +7 (4242) 43-20-15.

МЫ В СОЦСЕТЯХ