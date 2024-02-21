«Островок качается на спине кита»

Поэт, прозаик и автор-исполнитель песен на собственные стихи Николай Шипилов родился в 1946-м в Южно-Сахалинске в семье офицера, участника освобождения юга острова, о чём сын написал песню «Отец, ты воевал на Сахалине». Через десять лет (после хрущёвского сокращения армии) Шипиловы перебрались в Новосибирск. Там жизненные обстоятельства сложились так, что в шестнадцать лет Николай ушёл из семьи, полагаясь на свою самостоятельность. Он учился в авиационном техникуме и педагогическом институте, пробовал себя в литературном творчестве.

По словам друзей, у него была беспокойная, мятущаяся натура и неприкаянный талант. Годами без жилья, прописки, паспорта в разных городах он работал грузчиком, экскаваторщиком, пел в хоре театра оперетты. Был полевым рабочим в геодезической партии, токарем, бетонщиком, штукатуром, монтажником, корреспондентом военной газеты, монтёром связи, а на телевидении озвучил своими песнями почти сто передач. И это ещё не всё.

Николай окончил Высшие литературные курсы при Литературном институте им. А. М. Горького. Издал несколько поэтических сборников, писал прозу, стал членом и секретарём Союза писателей России и членом Союза писателей Белоруссии, где жил последние годы.

Шипилов – лауреат нескольких фестивальных музыкальных и литературных премий. В трудные 1990-е ему пришлось зарабатывать деньги переводами чужих романов и концертами, поскольку он виртуозно владел гитарой, свободно играл на фортепиано, баяне, гармони, не получив музыкального образования.

При всём при том высокую оценку Шипилову как композитору давали поэт-песенник Михаил Ножкин, руководитель всероссийского хора «Пионерия» Пётр Струве, эстрадный певец Дмитрий Маликов, барды Александр Дольский, Олег Митяев, Юрий Кукин и другие.

Слушателям нравились великолепный низкий голос Шипилова, высокая техника игры, изящество и сила слога, особая искренность песен. Примечательно, что многие из его авторских работ вошли в бардовские антологии (в том числе «Шикотан», «Пехота», «Проводница» и другие).

В зрелые годы Шипилов стал считать прозу главным делом жизни, а песни – творчеством «для души». Своими «коронными» композициями он считал «Ваньку Жукова», «Ты не права», «После бала», «Шикотан» и другие. Кстати, песни на его тексты исполняли и известные певцы.

Уроженец Сахалина прожил короткие, но яркие 59 лет. Вспомнив о нём, мы сегодня пополняем нашу песенную коллекцию его «Шикотаном», написанным в 1968 году. Автор подарил нам его зримый образ: «Островок качается на спине кита». Композицию под гитару исполняет Сергей Фомин.

Людмила Степанец.