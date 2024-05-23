Четверг, 23 мая, 2024
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В ЗЕРКАЛЕ ДЕСЯТИЛЕТИЙ

Хроника 1953. (По страницам «Советского Сахалина»)

Комплексная бригада слесарей вагонного цеха Южно-Сахалинского паровозовагоноремонтного завода, руководимая Николаем Афанасенко, ежедневно выполняет норму на 200 процентов. НА СНИМКЕ: (слева направо) И. ГОЛЫШЕВ, Н. АФАНАСЕНКО и И. КЛИМАШКИН. Фото Г. СОКОЛОВА.

24 марта

  • В Южно-Сахалинске на углу улиц Ленина и Сахалинской строится новый книжный магазин. Он будет самым крупным в области. Сейчас на острове работают 26 магазинов и 6 книжных киосков Книготорга. Кроме районных центров, книжные точки есть в рабочих посёлках Синегорск, Быково, Мгачи, Погиби. Магазины рыболовецкой потребкооперации открыли 21 отделение по продаже книг.
  • В здравнице сахалинских шахтёров – Фирсово после зимней реконструкции и благоустройства идут приготовления к весенне-летнему сезону. Расширены клуб и столовая, уютное помещение найдено для библиотеки, обустраиваются новые палаты. Дом отдыха получил много красивой мебели. Делается ограда, на берегу моря устанавливаются зонты, скамейки. Летом будет работать бассейн. За сезон в здравнице побывают 1350 шахтёров.

25 марта

  • Молочно-овощные совхозы области «Южно-Сахалинский» и «Красная Тымь» получили мощные тракторы-корчеватели. На новой технике подкопку, корчёвку и выноску пня производит только один тракторист. За последнее время машинно-тракторный парк совхозов Сахалина пополнился большой партией тракторных волокуш, самосвалов, бензовозов. Скоро трест совхозов получит 18 пропашных тракторов марки КТ-35 и садово-огородных марки ХТЗ-7.

27 марта

  • Южно-Сахалинская инкубаторная станция заключила договоры на поставку колхозам цыплят. Идут последние приготовления к закладке яиц в аппараты. Весной станция даст колхозам, подсобным хозяйствам и населению 90 тыс. цыплят. Из подмосковного совхоза «Птичье» сюда будет доставлено на самолётах 50 тыс. яиц.

29 марта

  • В посёлке Таранай Анивского района заработал новый радиоузел. От него во все концы побежали линии проводов. В каждой квартире рыбаков и лесорубов посёлка есть радиоточка. Началась радиофикация близлежащих к Таранайскому радиоузлу квартир колхозников артелей им. Сталина, «Путь к коммунизму», «Путь Ильича».
  • В охинской средней школе № 1 проводится читательская конференция по книге Николая Островского «Как закалялась сталь». Среди учащихся организуются соревнования по гимнастике, лыжные прогулки, встречи со стахановцами, экскурсии на предприятия.

(Продолжение следует).

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