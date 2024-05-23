Турист здесь не пройдёт. Или головная боль туроператоров

Сезон отпусков вот-вот наступит, и поток туристов хлынет в островной регион за новыми впечатлениями. Проще всего, конечно, обратиться к туроператорам. Они предложат обширную программу отдыха. Хотя запросы у большинства путешественников всегда одни: хочется посмотреть красивые места и порыбачить. И там, и там сейчас возникают проблемы.

В первую очередь сложности с передвижением. Сахалинская область – это ещё и Курилы, которые так привлекают народ. Но вот попасть туда трудно. И дело не в погоде.

Местные туроператоры жалуются: билетов нет. Если на Кунашир есть возможность ухватить место на самолёт или же теплоход, то на Итуруп нет. И из-за этого всем приходится менять планы: туроператоры составляют новую программу, а путешественники готовятся сократить своё турне.

В конце прошлого года запустили авиарейс по маршруту Владивосток – Курильск и обратно. Для жителей Итурупа и гостей острова это было определённо хорошее событие, ведь добраться до материка стало проще. Но вот несколько обеспокоились тур­операторы. Благодаря прямому рейсу с Большой земли поток туристов минует Сахалин, а гиды потеряют своих клиентов. Правда, в летнем расписании этого рейса нет. Видимо, его вернут лишь к сентябрю.

Другой вопрос, волнующий представителей турбизнеса, и мечта каждого приезжего – рыбалка. Но на наших речках, где разрешён лов, местных рыбаков больше, чем людей на рынке. А там, где не толпится народ, рыбалка запрещена. И переезжать через эти речки тоже нельзя. Всем, не только приезжим туристам, но и местным жителям.

Гиды готовы подавать списки групп и машин везде, куда потребуется, и предлагают организовывать спортивный лов: поймал рыбу, сделал с ней селфи, отпустил. Ведь те, кто приезжает на рыбалку через турагентства, хотели бы увезти с собой не рыбу, а положительные эмоции. Поэтому организаторы поездок всегда берут с собой замороженную рыбу и уже из неё готовят обед. В результате туристы полны впечатлений и фотографий на тему «Рыбалка на Сахалине» для показа друзьям.

И как ту быть туроператорам? Вопрос остаётся открытым.

Елена КУЛИКОВА.

Такая картина на реках.