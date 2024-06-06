Четверг, 6 июня, 2024
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В ЗЕРКАЛЕ ДЕСЯТИЛЕТИЙ

Хроника 1953. (По страницам «Советского Сахалина»)

Сахалинский нефтяной техникум создан в 1930 году. Более чем за двадцать лет его существования здесь подготовлены сотни молодых техников-нефтяников: геологов, буровиков, эксплуатационников-добытчиков, механиков и электриков. На снимке: преподаватель специальных дисциплин, горный директор II ранга О. Д. ШЕЛХОВСКИЙ (второй справа) ведёт урок в промысловом кабинете. Фото А. ЛАВРИК.

3 апреля

  • Питомник Южно-Сахалинского горкомхоза в этом году вырастит рассаду свыше 160 сортов цветов. В их числе – астры, левкои, львиный зев, гвоздики, маки.    Пополнится коллекция вьющихся настурций, бобов садовых, горошков различных колеров. Весной питомник получит черенки плодово-ягодных культур из Мичуринска и с холмской опытной станции. Садоводы Адлера пришлют в Южно-Сахалинск партию саженцев кустовых, штамбовых и вьющихся роз. Из других городов поступят гладиолусы, георгины, канны. Питомник впервые будет продавать рассаду цветов другим городам области.

5 апреля

  • У западных берегов южного Сахалина началась добыча весенних крабов. Богатые уловы наблюдаются в акваториях Байковского комбината. Здесь каждый день добывают по 5 – 6 тыс. морских животных. Значительно перевыполняют суточное задание экипажи мастеров тралового флота Алексея Ковенкова, Гордея Кривобокова, Алексея Духновского.
  • В Александровском молочно-овощном совхозе строятся 10 жилых домов для рабочих. На участке Красный Яр выросло 80 зданий, где ведутся отделочные работы. В посёлке Взморье возводится школа. Дети железнодорожников и рыбаков получат красивое здание со светлыми классами, учебными кабинетами, комнатами для внеклассных занятий. Новый учебный корпус для школяров скоро появится и в селе Стародубское.

(Продолжение следует).

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