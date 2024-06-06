Хроника 1953. (По страницам «Советского Сахалина»)

3 апреля
- Питомник Южно-Сахалинского горкомхоза в этом году вырастит рассаду свыше 160 сортов цветов. В их числе – астры, левкои, львиный зев, гвоздики, маки. Пополнится коллекция вьющихся настурций, бобов садовых, горошков различных колеров. Весной питомник получит черенки плодово-ягодных культур из Мичуринска и с холмской опытной станции. Садоводы Адлера пришлют в Южно-Сахалинск партию саженцев кустовых, штамбовых и вьющихся роз. Из других городов поступят гладиолусы, георгины, канны. Питомник впервые будет продавать рассаду цветов другим городам области.
5 апреля
- У западных берегов южного Сахалина началась добыча весенних крабов. Богатые уловы наблюдаются в акваториях Байковского комбината. Здесь каждый день добывают по 5 – 6 тыс. морских животных. Значительно перевыполняют суточное задание экипажи мастеров тралового флота Алексея Ковенкова, Гордея Кривобокова, Алексея Духновского.
- В Александровском молочно-овощном совхозе строятся 10 жилых домов для рабочих. На участке Красный Яр выросло 80 зданий, где ведутся отделочные работы. В посёлке Взморье возводится школа. Дети железнодорожников и рыбаков получат красивое здание со светлыми классами, учебными кабинетами, комнатами для внеклассных занятий. Новый учебный корпус для школяров скоро появится и в селе Стародубское.
(Продолжение следует).