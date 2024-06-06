Так считал известный поэт Лев Ошанин. Он утверждал: «Если песня не проникла к вам в сердце сразу, её не существует. Песня должна ворваться в сердце. Она нуждается в образах ярких и свежих, она требует, чтобы образный строй её был прозрачным, ясным…».

В творчестве Ошанин следовал этому правилу. Быть может, ещё и потому его перу принадлежат тексты замечательных песен: «Эх, дороги», «Течёт река Волга», «Солнечный круг», «Девчонка с нашего двора», «Таёжный вальс», «А у нас во дворе», «Песня о тревожной молодости»… Список можно продолжать не одним десятком шлягеров.

«В каждой, даже не­удачной песне я старался искать, идти тропинкой, которой до меня не ходили. А уж если песня получалась, она приносила столько волнений и радости и шла со мной рядом всю мою жизнь», – откровенно писал Лев Ошанин в книге «Песни разных лет, как они создавались и их судьбы».

Радостно сознавать, что лауреат Государственной премии не обошёл вниманием наш архипелаг. В конце 1960-х он дублёром старпома прошёл 11 тысяч миль по Тихому океану и написал (в том числе о Сахалине и Курилах) несколько лирических текстов, положенных на музыку разными композиторами.

В проекте «Воспетые острова» мы представили песни «А мы на Курилах», «Солдатская любовь», «У Малых Курил». Сегодня знакомим ещё с одной работой поэта-песенника под названием «До Сахалина». Музыку к ней написал композитор Владимир Шаинский, а звучит она свежо и молодо в ритмах времени в исполнении популярного вокально-инструментального ансамбля «Пламя» под управлением Сергея Березина.

У этого коллектива богатая дискография: виниловые пластинки, магнитофильмы, сборники… ВИА часто выступал на Всесоюзном радио и Центральном телевидении, участвовал в различных фестивалях и конкурсах, был финалистом «Песни года». Так что островитянам за честь послушать в исполнении ВИА «Пламя» композицию «До Сахалина». Её сюжет прост, авторский текст Льва Ошанина построен на контрасте:

До Сахалина мой прадед ехал –

На третий месяц доколесил.

А мы привыкли к другому веку,

У нас лошадка в сто тысяч сил.

Эта «лошадка», лихо преодолевающая многотысячные расстояния на радость людям, и воспевается в композиции.

Людмила Степанец.