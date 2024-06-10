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В ЗЕРКАЛЕ ДЕСЯТИЛЕТИЙ

Хроника 1953. (По страницам «Советского Сахалина»)

Фото: drive2.ru

7 апреля

  • Вокруг ещё не успел растаять снег, а под стеклянным куполом теплицы биологического сектора Сахалинского филиала Академии наук СССР завершён сбор огурцов, лука, салата, укропа, помидоров. В парниках взошёл редис, высажена рассада томатов и огурцов, идёт подготовка к пикировке капусты. Биологи готовят материал для гибридизации улучшенных сортов овощей.
  • Тракторист Григорий Хижняк из Поронайского леспромхоза безаварийно отработал за сезон почти 4500 моточасов. Он стрелевал более 20 тыс. кубометров древесины, и его трактор по-прежнему в исправном состоянии. Мастерский участок № 4, где он работает, почти на 3 тыс. кубометров перевыполнил сезонный план лесозаготовок.

12 апреля

  • Рабочие мебельной фабрики Долинского горпромкомбината освоили поточный метод изготовления полумягких стульев и других видов мебели, механизировав     многие трудоёмкие процессы. Так, для сборки стульев сконструирован специальный пресс-станок. Теперь сборку выполняет один человек. Получен значительный экономический эффект.

(Продолжение следует).

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