Хроника 1953. (По страницам «Советского Сахалина»)

7 апреля
- Вокруг ещё не успел растаять снег, а под стеклянным куполом теплицы биологического сектора Сахалинского филиала Академии наук СССР завершён сбор огурцов, лука, салата, укропа, помидоров. В парниках взошёл редис, высажена рассада томатов и огурцов, идёт подготовка к пикировке капусты. Биологи готовят материал для гибридизации улучшенных сортов овощей.
- Тракторист Григорий Хижняк из Поронайского леспромхоза безаварийно отработал за сезон почти 4500 моточасов. Он стрелевал более 20 тыс. кубометров древесины, и его трактор по-прежнему в исправном состоянии. Мастерский участок № 4, где он работает, почти на 3 тыс. кубометров перевыполнил сезонный план лесозаготовок.
12 апреля
- Рабочие мебельной фабрики Долинского горпромкомбината освоили поточный метод изготовления полумягких стульев и других видов мебели, механизировав многие трудоёмкие процессы. Так, для сборки стульев сконструирован специальный пресс-станок. Теперь сборку выполняет один человек. Получен значительный экономический эффект.
(Продолжение следует).