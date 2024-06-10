Июнь – пора цветения и финиш посадок. Начало лета теплом не балует, но грядки ждут внимания земледельцев

Всходам картофеля необходима прополка и полное засыпание землёй. Через 3 – 4 дня ботва выйдет на поверхность, но за это время на кустиках появятся дополнительные столоны, на которых сформируются клубни. Через две недели проведите второе подокучивание картофеля. В случае, если обнаружите подмёрзшие и нежизнеспособные клубни, замените их посадочным материалом ранних и среднеранних сортов.

Постарайтесь до 12 – 15 июня посеять и посадить все культуры, включая свёклу, редьку, кимчи, дайконы, турнепс, двухмесячный редис, фасоль и горох. Семена бобовых культур замачивать необязательно.

Соблюдая севооборот и оберегая растения от килы и других болезней крестоцветных культур, определяйте капусту средних и среднепоздних сортов на новые грядки. Площадь посадки для этих растений должна быть 70х60 или 70х70 см. Повыше подокучивайте их стебли, защищая культуру от капустной мухи.

Ночные температуры ещё низкие. Если будете высаживать огурцы, то, набивая лунки, смешайте в них почву со свежим навозом. Он будет «гореть», выделяя тепло, и согревать корни растений.

Вытянувшуюся рассаду помидоров высаживайте в шахматном порядке, чтобы растения не затеняли друг друга. Стебли можно уложить вдоль рядка на расстоянии 30 – 40 см друг от друга, прикрыть почвой, оставив над землёй верхушки в 15 см. Они окрепнут, поднимутся и пойдут в рост.

Если растение тонкое и гибкое, его стебель осторожно сверните кольцом, присыпьте землёй, также оставив на свету 15-сантиметровую верхушку. Лучше высаживать томаты с восточной стороны теплицы, тогда стебли будут тянуться за солнечными лучами и быстрее примут вертикальное положение.

Удаляйте сорняки с морковных грядок, рыхлите почву, следите за водным режимом. Слабые растения подкормите (30 г мочевины или 1 л навоза растворите в ведре воды). Дайте удобрению настояться, и поливайте всходы очень аккуратно.

Тыквы, кабачки, патиссоны высаживайте под укрытие. В лунки добавьте свежего навоза, присыпав его 10-сантиметровым слоем почвы.

Редисы, редьки и салаты поливайте чаще, они будут сочнее и не дадут нежелательных стрелок. Редис рекомендуется подкормить раствором огородной смеси (40 г на 10 л, расход на 2 кв. метра). От крестоцветной блошки обработайте посадки этой культуры лепидоцидом и интавиром.

По луку и чесноку пройдитесь раствором триходермина (3 – 4 ст. ложки на ведро воды с добавлением 30 г мочевины), но прежде прорыхлите междурядья, удалив сорняки. Раствор триходермина лейте под корни растений. Можно добавить и медный купорос из расчёта 20 г на 1 кв. метр.

Рыхлите клубничные грядки. Если ещё не удобряли посадки, просыпьте под кустики диаммофоску или любое другое сложное удобрение, следуя инструкции.

После цветения обработайте сад препаратами от вредителей и болезней. Можно применить сочву – жидкий дым (30 мл) или две таблетки интавира, растворённых в ведре воды, или другие инсектициды. В торговых точках они в достаточном ассортименте.

Кусты смородины, на которых завязались ягоды, опрыскайте лепидоцидом. На кустах малины развесьте пивные и сывороточные ловушки из разрезанных пластиковых бутылок. Эти жидкости привлекут и погубят вредных насекомых.

Декоративные культуры – бульденеж, жасмин, калина – тоже нуждаются в защите от листоедов.

Обработайте их лепидоцидом. Этим препаратом и интавиром обработайте дорожки и полосы между соседними участками. Иначе многоядые листоеды могут уничтожить все всходы.

Отцветшие плодовые деревья хорошо отзываются на подкормку. Для 5-летнего дерева достаточно будет 200 г суперфосфата, азота и калия. Чтобы завязи осталось больше, обработайте яблони, сливы, груши, вишни каким-либо ростовым веществом: гетероауксином, гуматом или универсальной завязью.

Опрыскайте фруктовые деревья 1,5-проц. раствором бордоской жидкости, иначе споры парши, монилиального ожога заразят почву. Таких обработок за сезон должно быть не менее шести.

Виноградные лозы дают новые побеги, им требуется мощный полив. Следите, чтобы ягодные кисточки не находились под листами. Удаляйте лишние листья и стебли без усов. Над последней кистью оставляйте 5 почек, а остальную часть лозы удаляйте. Такие агротехнические приёмы помогут вам вырастить хороший урожай.

Валентина Косенкова, агроном.

Вопрос – ответ

Капуста дубль два

Слышал, что за лето можно получить два урожая ранней капусты. Каким образом?



А. Могучаров, г. Южно-Сахалинск.

Когда поспеют кочаны ранней капусты, аккуратно срежьте их, оставив нижние листья. В дальнейшем из пазух этих листьев появятся почки. Оставьте наиболее развитые из них, остальные удалите. К осени почки достигнут размеров кочанчиков средней величины.

От махровости корявость

Почему опадают цветы томатов и отчего они иногда бывают махровыми?



О. Литвинова, г. Южно-Сахалинск.

Цветы осыпаются при высокой температуре воздуха в теплице (выше 30 градусов), а также при большой влажности или, наоборот, чрезвычайной сухости воздуха и почвы. Температура в дневные часы желательна около 22 – 25, ночью – 16 градусов. Днём теплицу хорошо проветривайте. А махровые цветы, которые иногда появляются у некоторых сортов томатов, удаляйте. Из них развиваются корявые плоды.