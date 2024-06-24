Хроника 1953 (По страницам «Советского Сахалина»)

7 мая
- Спортсмены общества «Пищевик» в Красногорске получили новый стадион с футбольным полем, 400-метровой беговой дорожкой, волейбольной, городошной и баскетбольной площадками, легкоатлетическими секторами, трибуной на 1,5 тыс. зрителей. Физкультурники города уже приступили к тренировкам.
- Год назад в долине реки Ай Долинского района шумела тайга. Сейчас здесь большой посёлок лесорубов. За короткое время тут выстроено около 70 домов, школа, клуб, библиотека, медицинский пункт, пекарня, баня и другие культурно-бытовые здания.
- Комплексная бригада ставных неводов тов. Борисова из рыбацкой артели им. Жданова Горнозаводского района перед майскими праздниками подвела итоги работы в апреле. Коллектив выловил 4300 ц весенней сельди. Годовой план добычи этой рыбы перевыполнен на 1300 ц.
- На железнодорожном узле Сокол сдан в эксплуатацию новый вокзал. В нём – зал для пассажиров, кабинеты начальника станции, дежурного, других служб, а также билетные кассы и медпункт.
- В заливе Терпения появились первые гонцы весенней сельди. Рыбаки Владимировского рыбозавода Поронайского рыбокомбината в 25 м от берега поймали контрольными сетями 9 ц крупной сельди, а колхозники рыболовецкой артели «Заря Востока» – 3 ц.
- Амгинская долина начинается в километре от райцентра Тымовское и тянется далеко на восток. Название ей дали от протекающей вдоль неё речки Амгай. В долине обнаружены значительные месторождения серого известкового камня, пригодного для выжега извести. (Пробный обжиг камня кустарным способом дал прекрасные результаты). Найдены месторождения красных кварцитов и благородного строительного камня базальта. Примечательно, что в геологических картах этого района, составленных ещё до революции, такие ископаемые не указаны.
9 мая
- В учебном комбинате Александровского торгового порта состоялся выпуск судоводителей малотоннажного флота. 23 курсанта сдали госэкзамены на отлично и 14 – на хорошо. Все выпускники направлены на работу в Холмский, Углегорский, Тельновский порты, в транспортные организации межрайторга и треста «Александровскуголь».
(Продолжение следует).