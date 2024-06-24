Достанется агрессору и в хвост, и в гриву! Борщевик Сосновского на юге острова теперь истребляют косами, триммерами, химикатами и беспилотниками

Новинка сезона: к искоренению «зелёного пожара» подключат дроны. Беспилотные летательные аппараты будут не только мониторить заросли, но и «бомбить» их химикатами. Предполагается, что таким образом удастся повысить точность и эффективность обработки.

Беспилотники оснастят специальными емкостями, которые в автоматическом режиме будут распылять убийственные для борщевика вещества. Власти и подрядчики уверяют, что на территориях, где применение химикатов невозможно, например, в водоохранных зонах, рядом с жилыми зонами и источниками водоснабжения, истреблять борщевик будут проверенным механическим путём – выкашиванием, подрезкой точек роста, выкапыванием.

В островном регионе действует программа по борьбе с борщевиком Сосновского, муниципалитетам выделяют субсидии на эту работу – в прошлом году областной минсельхоз направил на эти цели примерно 35 миллионов рублей из расчёта, что в общей сложности зелёный агрессор будет уничтожен на площади 200 гектаров. В нынешнем году планируется выделить примерно столько же.

Каждый муниципалитет предварительно за свой счёт должен обследовать потенциальные очаги произрастания борщевика, уточнить площади и составить план действий. Затем – подать заявку на получение субсидии. В итоге заключены соответствующие договоры с шестью муниципалитетами.

По большому счёту, в районах и власти, и местные жители хорошо знают постоянные «адреса», облюбованные борщевиком. В Корсаковском районе, например, как отмечают в мэрии, особенно много жалоб поступило из села Чапаево. В Анивском районе – из Троицкого и Огоньков. В Южно-Сахалинске – планировочные районы Луговое, Новоалександровск…

Удивительно живучий этот зловредный борщевик Сосновского. Если при скашивании зелёного монстра у поверхности земли остаётся маленький пенёк, из него очень скоро появляется стрелка-цветонос, на котором тут же образуется небольшой зонтик с беленькими невзрачными цветочками, а затем – множество семян. Каждое имеет небольшие крылышки. Если растение не удосужились вовремя скосить, оно может вымахать более двух метров, с такой высоты тысячи семян успешно десантируются по ветру на большие расстояния. Так и происходит агрессивное расселение борщевика, оккупация новых территорий. А если ещё учесть, что семена не теряют всхожести в течение нескольких лет, то можно быть абсолютно уверенным: оккупация происходит всерьёз и надолго.

Вот чтобы не допустить такого сценария, сейчас, когда ещё не началось цветение, самое время уничтожать борщевичные заросли всеми доступными способами. Что, собственно, и можно наблюдать. В планировочном районе Луговое областного центра, например, вдоль дорог, пешеходных зон, «тропы здоровья», в других часто посещаемых местах работают люди в белой спецодежде, сносят опасные заросли триммерами и ручными косами. В дальнейшем скошенное полагается упаковывать в большие черные пакеты и вывозить. По словам руководителя местной администрации Юрия Пузынина, при организации этой работы обязательно учитываются обращения луговчан, которые активно подсказывают, уточняют очаги произрастания борщевика.

Помимо скашивания, проводится ещё и химическая обработка. Но с ней есть ограничения: нужно учитывать погоду, да и в соответствии с рекомендациями Россельхознадзора «химичить» можно только там, где это не представляет опасности для населения.

В мэрии сообщают, что за первую половину месяца плантации борщевика в черте города уменьшились на 50 гектаров. Основная работа впереди.

В региональном минздраве сообщили, что традиционно в период активной вегетации, цветения борщевика Сосновского к медикам обращается немало пациентов с ожогами. В статистике такие случаи не выделяются, относятся к общему потоку «контактный дерматит». По данным областного кожвендиспансера, в указанный период в среднем обращаются 20 – 30 человек в месяц. Растение вызывает ожоги разной степени с разной площадью пораженных тканей.

Чтобы избежать тяжёлых последствий, лучше всего держаться подальше от зарослей борщевика, не контактировать с ним. У некоторых чувствительных людей может возникнуть аллергическая реакция и без прямого контакта, просто от вдыхания эфирных испарений от этого растения.

Если ожог получен, на коже появилось покраснение, поражённое место зудит и чешется, бывает полезно хорошо промыть это место большим количеством воды с мылом, укрыть его от солнечных лучей и обратиться к врачу. В Южно-Сахалинске – в кожвендиспансер или в травмполиклинику, в кабинет неотложной помощи, без записи.

По своей линии отделы муниципального жилищного контроля проверяют работу управляющих компаний по скашиванию травы на подведомственных территориях, в том числе борщевика. Землепользователей призывают содержать участки в надлежащем состоянии и не допускать цветения и плодоношения сорняка на земельных участках, газонах и цветниках.

За игнорирование требований предусмотрены штрафы: до 4 тысяч рублей для граждан, до 20 тыс. рублей для должностных и до 70 тыс. рублей — для юридических лиц.

Владимир СЛАВИН.