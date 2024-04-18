Хроника 1953. (По страницам «Советского Сахалина»)

10 января
- С каждым годом увеличивается книжный фонд областной библиотеки. Число читателей в 1952-м возросло на 1,5 тыс. человек и составило 6 тысяч. Им выдано 240 тыс. книг – на 140 тыс. больше, чем в предыдущем году. Фонд библиотеки достиг 130 тыс. томов различной литературы.
- Мастер турбинного зала Долинского целлюлозно-бумажного комбината тов. Комалов – большой любитель и знаток танцев народов СССР. Недавно его назначили руководителем хореографического кружка в городском Доме культуры. Здесь занимается много рабочих, служащих и инженерно-технических работников.
(Продолжение следует).