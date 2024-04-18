Четверг, 18 апреля, 2024
ДомойПРОЕКТЫВ ЗЕРКАЛЕ ДЕСЯТИЛЕТИЙ
В ЗЕРКАЛЕ ДЕСЯТИЛЕТИЙ

Хроника 1953. (По страницам «Советского Сахалина»)

Заседание бюро рационализации и изобретательства Чеховского целлюлозно-бумажного комбината. НА СНИМКЕ: слесарь-рационализатор И. И. ЛАВРИКОВ показывает сконструированный и изготовленный им станок для заточки фрез. Фото А. ШОСТАК.

10 января

  • С каждым годом увеличивается книжный фонд областной библиотеки. Число читателей в 1952-м возросло на 1,5 тыс. человек и составило 6 тысяч. Им выдано 240 тыс. книг – на 140 тыс. больше, чем в предыдущем году. Фонд библиотеки достиг 130 тыс. томов различной литературы.
  • Мастер турбинного зала Долинского целлюлозно-бумажного комбината тов. Комалов – большой любитель и знаток танцев народов СССР. Недавно его назначили руководителем хореографического кружка в городском Доме культуры. Здесь занимается много рабочих, служащих и инженерно-технических работников.

(Продолжение следует).

Предыдущая статья
Островные горнолыжники заняли первое место в командном зачете Кубка России
Следующая статья
Юрию Богатикову действительно повезло…
ПОХОЖИЕ ЗАПИСИ
баннер2

СВЕЖИЕ МАТЕРИАЛЫ

Сетевое издание SOVSAKH.RU (16+) зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ серия Эл № ФС77-83203 от 12 мая 2022 г. Учредитель – ООО «Редакция газеты «Советский Сахалин». Главный редактор – Вышковская Татьяна Анатольевна.

© Советский Сахалин, 1995-2023 гг. Все права защищены. При перепечатке материалов ссылка на источник обязательна.

Газета «Советский Сахалин» в PDF

КОНТАКТЫ

Адрес эл. почты: sovsakh100@mail.ru.
Адрес редакции: г. Южно-Сахалинск,
ул. Комсомольская, 154.
Телефон +7 (4242) 43-20-15.

МЫ В СОЦСЕТЯХ