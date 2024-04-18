Юрию Богатикову действительно повезло…

У поэта-песенника Льва Ошанина (1912 – 1996) есть несколько книг, содержание которых связано с Дальним Востоком: во второй том «Избранных произведений» за 1971 год включён цикл «Голос Охотского моря», а в 1972 году в свет вышел сборник «Островитяне» с подзаголовком «Стихи и песни». В предисловии к одному из своих стихотворений, вошедшему в «Избранные произведения» и давшему название циклу, поэт сообщал, что в июле 1969-го он побывал на острове Тюленьем.

Имя Льва Ошанина уже несколько раз звучало в проекте «Воспетые острова», а вот о наследии композитора Георгия Мовсесяна (1945 – 2011) ещё не писалось. В содружестве этих двух талантливых людей в 1970 году была написана песня «А если очень повезёт». Эта лирическая история, посвящённая Тихоокеанскому флоту, исполнялась в разных уголках Советского Союза. Флот воспевался в припеве:

А если очень повезёт,

Тебя дорога приведёт

На Тихоокеанский флот.

Эта песня так полюбилась слушателям, что в ней стали заменять разные слова применительно к тому региону, откуда были моряки. Существуют версии, когда вместо Тихоокеанского флота звучат «славный Черноморский флот», «Северный полярный флот», «доблестный Балтийский», «Краснознамённый» и даже «советский океанский флот».

Но во втором куплете неизменно возникает образ Курильских островов. При этом Лев Ошанин смело играет со словами «закурили» и «за Курилами»:

И повзрослели мы, и закурили мы

Совсем не где-нибудь ещё, а за Курилами.

Письмо идёт сюда порой три месяца,

Но знаю точно, что ко мне оно дойдёт.

Текст о том, сколько времени идёт письмо до Курил из центральной части России, тоже имеет варианты. В одних записях – два месяца, а в других – три, ведь композиция датирована 1970 годом. Это сегодня возможности электронной почты совсем иные.

Предлагаем послушать песню «А если очень повезёт» в исполнении Юрия Богатикова. Примечательно, что в 1951 году его, студента Харьковского музыкального училища, призвали служить на Тихоокеанский флот. Через несколько месяцев матрос прошёл прослушивание и стал вокалистом ансамбля песни и пляски ТОФ. А с этим коллективом сотрудничали известные поэты, композиторы и хореографы.

Юрий Богатиков служил, выступая в ансамбле песни и пляски ТОФ, до 1955 года. В дальнейшем стал известным исполнителем таких песен, как «Спят курганы тёмные», «На безымянной высоте», «Прощайте, скалистые горы», «Давно не бывал я в Донбассе»… После Клавдии Шульженко и Леонида Утёсова Богатиков оказался третьим вокалистом, удостоенным звания народного артиста СССР.

Вспоминая молодость, он признавался, что до сих пор не может решить, что для него важнее – Донбасс или море. Так что исполняет он композицию с особым чувством. Сегодня она пополняет копилку нашего проекта.

Елена Белобережская.