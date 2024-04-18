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ВОСПЕТЫЕ ОСТРОВА

Юрию Богатикову действительно повезло…

Георгий Мовсесян.

У поэта-песенника Льва Ошанина (1912 – 1996) есть несколько книг, содержание которых связано с Дальним Востоком: во второй том «Избранных произведений» за 1971 год включён цикл «Голос Охотского моря», а в 1972 году в свет вышел сборник «Островитяне» с подзаголовком «Стихи и песни». В предисловии к одному из своих стихотворений, вошедшему в «Избранные произведения» и давшему название циклу, поэт сообщал, что в июле 1969-го он побывал на острове Тюленьем.

Имя Льва Ошанина уже несколько раз звучало в проекте «Воспетые острова», а вот о наследии композитора Георгия Мовсесяна (1945 – 2011) ещё не писалось. В содружестве этих двух талантливых людей в 1970 году была написана песня «А если очень повезёт». Эта лирическая история, посвящённая Тихоокеанскому флоту, исполнялась в разных уголках Советского Союза. Флот воспевался в припеве:

А если очень повезёт,
Тебя дорога приведёт
На Тихоокеанский флот.

Эта песня так полюбилась слушателям, что в ней стали заменять разные слова применительно к тому региону, откуда были моряки. Существуют версии, когда вместо Тихоокеанского флота звучат «славный Черноморский флот», «Северный полярный флот», «доблестный Балтийский», «Краснознамённый» и даже «советский океанский флот».

Но во втором куплете неизменно возникает образ Курильских островов. При этом Лев Ошанин смело играет со словами «закурили» и «за Курилами»:

И повзрослели мы, и закурили мы
Совсем не где-нибудь ещё, а за Курилами.
Письмо идёт сюда порой три месяца,
Но знаю точно, что ко мне оно дойдёт.

Текст о том, сколько времени идёт письмо до Курил из центральной части России, тоже имеет варианты. В одних записях – два месяца, а в других – три, ведь композиция датирована 1970 годом. Это сегодня возможности электронной почты совсем иные.

Юрий Богатиков.

Предлагаем послушать песню «А если очень повезёт» в исполнении Юрия Богатикова. Примечательно, что в 1951 году его, студента Харьковского музыкального училища, призвали  служить на Тихоокеанский флот. Через несколько месяцев матрос прошёл прослушивание и стал вокалистом ансамбля песни и пляски ТОФ. А с этим коллективом сотрудничали известные поэты, композиторы и хореографы.

Юрий Богатиков служил, выступая в ансамбле песни и пляски ТОФ, до 1955 года. В дальнейшем стал известным исполнителем таких песен, как «Спят курганы тёмные», «На безымянной высоте», «Прощайте, скалистые горы», «Давно не бывал я в Донбассе»… После Клавдии Шульженко и Леонида Утёсова Богатиков оказался третьим вокалистом, удостоенным звания народного артиста СССР.

Вспоминая молодость, он признавался, что до сих пор не может решить, что для него важнее – Донбасс или море. Так что исполняет он композицию с особым чувством. Сегодня она пополняет копилку нашего проекта.

Елена Белобережская.

Юрий Богатиков "А если повезет". Авторский вечер поэта Льва Ошанина (1987)Юрий Богатиков "А если повезет". Авторский вечер поэта Льва Ошанина (1987)
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