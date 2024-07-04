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В ЗЕРКАЛЕ ДЕСЯТИЛЕТИЙ

Хроника 1953. (По страницам «Советского Сахалина»)

С каждым годом расширяется посевная площадь колхозов и совхозов нашей области. В Южно-Сахалинском совхозе, например, она возросла почти на 50 гектаров. Отлично работает в этом совхозе на раскорчёвке тракторист Григорий Иванович Рассохин. Он раскорчевал уже 30 гектаров, сэкономив при этом более полутонны горючего. НА СНИМКЕ: трактор-корчеватель «С-80» тракториста Г. РАССОХИНА на полях Южно-Сахалинского совхоза. Фото А. ЛАВРИК.

27 мая

  • Недавний снегопад и дожди повысили уровень воды в реках Поронайского района и позволили лесозаготовителям приступить к сплаву древесины. Одним из первых начал сплав коллектив Смирныховского лесопункта. К 25 мая он скатил в реку и проплавил на протяжении 5 км около 6 тыс. кубометров древесины. Для успешного сплава леса здесь построены две плотины для накопления уровня воды.
  • Областная контора «Главкинопрокат» получила большую партию киножурналов Дальневосточной студии кинохроники. В некоторых из них – кадры из жизни Сахалинской области. Так, в киножурнале «Советский Дальний Восток» № 6 рассказывается о том, как физкультурники добровольного спортивного общества «Шахтёр» проводят тренировочные занятия по лыжному спорту. В № 7 журнала показана работа шагающего экскаватора на шахте № 14 треста «Макаровуголь». Горняки, освоившие новую технику, с каждым днём повышают производительность этих мощных машин. Засняты и лучшие машинисты экскаваторов – Владимир Есен, Яков Гладких. О людях лесоучастка «Пугачёво» Макаровского леспромхоза рассказывается в журнале «Советский Дальний Восток» № 18. В том же журнале № 22 заснята первомайская демонстрация 1953 года в Южно-Сахалинске.

(Продолжение следует).

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