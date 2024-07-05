Юрий Подоляка, Семён Пегов, Вован и Лексус, Марат Баширов, руководители READOVKA.news — стая медийных акул резвится на Дальневосточном саммите в областной столице

Два жарких дня сахалинские журналисты, блогеры и пресс-секретари учатся работать в телеграме, газете и распознавать телефонных мошенников или самим надувать оппонентов.

Смотрите слайд-шоу медиа-саммита, а мы продолжаем слушать рассказ политтехнолога МИНЧЕНКО о ГРАЖДАНСКОЙ КАЗНИ ТРАМПА… Юный креативный товарищ в шортах и шлепанцах, выпалив все вот это, свирепо сверкнув очками, тут же умчался слушать матерого политтехнолога, а видавший виды журналист слегка улыбнулся в усы. Уж он то хорошо знает, что все саммиты когда-нибудь заканчиваются. Но останутся впечатления, фотографии на память и незабываемые встречи с интересными, яркими, творческими людьми. Ах, эти встречи-расставанья!..